【全民檢測】特首：疫情高峰期做不符效益　仍處籌備階段不排除日後會推行【不斷更新】

▲ 特首林鄭月娥出席抗疫記者會。

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（24日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員包括食衞局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞，主要講述中藥抗疫。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

【11:50】林鄭月娥指全民檢測只是暫援不排除日後會推行

林鄭月娥表示，第五波來得很急，當時沒有做全民檢測的能力，而專家指可在疫情尾後或高峰期時做，因這是能力問題及不符效益，故不排除日後會推行，並強調只是暫援，而並覺得沒有用。她說，全民檢測仍停留在細化的方案，包括了解檢測的位置。

在檢測方面，她說，早前因要提升檢測能力，承辦商也成立了火眼實驗室，惟隨了快速檢測的普及，要做核酸檢測的量只下降了，認為早前已建立了火眼實驗室的承辦商無謂將有關能力放在香港。至於重啟強檢方面，她說所選的大廈並無作出任何準則的改變，包括是污水病毒量高。

【11:48】林鄭月娥指疫情後會再次與內地重啟通關的聯繫

林鄭月娥表示本港仍是一個具吸引力的國際金融中心、空運中心，也是一個很適宜住的地方，相信疫情過後也可以吸引很多人來港工作，包括創科界。

她說，第五波疫情時，中央已給予本港很大的支持，香港人也十分合作，相信可以打贏這場仗。她強調各地抗疫的措施都不同，故認為難以選擇是行這條路還是那條路，又認為是沒有意義，強調會以香港的福祉為依歸作出決定。

至於通關方面，她說，本港會考慮如何與內地通關，但也要視乎港人意願及內地的措拖，在去年年底已盡了很大的努力可以免疫抗返回內地，當時也達至最後的階段，強調是次疫情後會再次重啟有關聯繫。在外地方面，港府也已取消了禁飛令。

【11:45】「安老院舍中醫診療服務」至今已有160多間院舍參加

陳肇始表示，中醫藥發展基金已推出計劃讓中醫師為家居隔離人士提供免費診症服務。她又說，安老院舍在第五波疫情有不同程度的爆發，對安老院舍的影響甚大，醫管局迅速牽頭，透過大學、中醫藥業界、中醫學會及非政府機構等社區中醫服務提供者動員參與「安老院舍中醫診療服務」，為確診的安老院舍院友及院舍職員提供遙距中醫診症或外展中醫服務，讓留在安老院舍的年長輕症患者，能及時接受中醫藥治療，從而紓緩公立醫院的壓力，至今已有160多間院舍參加，診療次數超過3200次。

【11:42】

高拔陞表示感謝內地醫護在亞博館的協助，早前已為他們作半日的練習，本周一已全面投入照顧病人，並24小時提供服務。他表示，亞博館已添置數百部製氧機，以照顧更多病人。至於中醫藥的運用方面，他表示基本上每名病人都可獲中西藥的治療。

【11:40】林鄭月娥指暫無計劃疫苗通行證在醫院或急症室等加諸病人

消息指，疫苗通行證擬擴大適用範圍至公院及診所，到訪者及病人須已打針。林鄭月娥表示，疫苗通行證是一個手段推高接種率，行使疫苗通行證時要，港府會小心考慮市民有必須使用的服務，故暫無計劃疫苗通行證加諸病人。

【11:35】

林鄭月娥表示，中醫專家抵港後的重點也是在「減重症、減死亡、減感染」，也會針對確診者康復後的情況。

【11:30】林鄭月娥表示完全清楚政務司司長在緊急法規例下行使豁免權

林鄭月娥表示，緊急法的授權已給予政務司司長，昨日也公布了政務司司長在《緊急情況（豁免法定規定）（2019冠狀病毒病）規例》下行使豁免權，包括行使豁免權就中央援建，位於落馬洲河套區的應急醫院以及其他社區隔離及治療設施的工程項目，作出豁免，包括興建臨時橋樑連接深圳及河套區圍隔工地作點對點運輸及往來，讓項目得以盡快完成、行使豁免權，為到步援港的內地醫療人員豁免相關註冊等法律規定，為他們在港參與治療工作提供全面的法律保障、行使豁免權，讓安老院舍可使用牌照批准以外的適合地方，分隔及照顧確診長者與非確診長者，以保障他們的生命安全和健康，院舍只需獲得社會福利署的同意便可以。

【11:20】

陳肇始表示，港府早前已要求中醫藥業界提供支授，又感謝中藥支援3款抗疫中藥。她說，中醫藥發展基金會支授中醫診所感染控制的設備、舉辦講座等。其中浸會大學為港人提供防感染藥方，正積極研究提升生產量，港府會樂意會派發防感方予市民。即看：下一頁

她說，早於2021年年初，醫管局在社區治療設施及北大嶼山醫院香港感染控制中心推出「住院病人中醫特別診療服務」。為住院病人提供中醫藥治療，發揮中西醫協作在抗疫治療的優勢，已有170名病人參與及提供940次治療。



在社區隔離設施方面，特區政府透過醫管局分發抗疫中成藥予接受隔離人士；而醫管局亦特別設立免費「中醫諮詢服務」熱線，由註冊中醫師解答有關中醫藥使用的問題，提供專業支援以協助市民正確用藥，2月中旬至今已為3000宗的電話諮詢。

為了更有效支援家居隔離及檢疫人士，特區政府早前亦已開始在抗疫物資包中加入抗疫中成藥，全覆蓋地發揮中醫藥的治療作用，而「齊心抗疫—中醫藥遙距診療計劃」亦正正希望為在家隔離患者提供專業中醫藥支援。計劃將資助中醫師為在家隔離的病患提供免費中醫遙距診症及中藥配送服務，讓患者可以及早得到中醫藥的治療，料首階段有2萬人參加。

另外，醫管局早於2020年4月推出「中醫門診特別診療服務」，在中醫診所暨教研中心為出院病人或完成隔離人士提供中醫藥復康服務。療程共有10次，至今有逾4千名患者接受治療。她說，在第五波疫情下，需要復康診療的人數激增，服務需求急劇上升，平均每天均有數百名新增需要復康診療的人士參與服務。

【11:15】

高拔陞表示，當局已全面使用兩款新冠口服藥，已為逾1.5萬名病人處方藥物，初步來說，指定診所多用輝瑞的口服藥，而院舍會較多用默沙東的口服藥。他說，現時有23間指定診所，可以預約的有4000多個名額，3月中的高峰期有3900多人使用，昨日有3300多人使用，強調名額是非常足夠，呼籲有需要的人士可到指定診所求醫。當局也為長者等提供「關愛籌」，昨日也只有700至800多人預約，故名額是足夠。

他又說，近日有私家醫生、私院提出想處方兩款新冠口服藥物，強調會作出適當安排，希望市民不會擔心。即看：下一頁

【11:12】

高拔陞表示，醫管局現時已有1.1萬張病床是主要照顧新冠病人，也將部分醫院轉為指定醫院。他說，現時仍有9千多人接受治療，現時急症室等候情況也有改善，要等候12小時才入院的人士只有少於100人。即看：下一頁

他又感謝400名內地醫護抵港照顧新冠病人，有助提升照顧能力，亞博館可接收的病人也由250人提升至300多人，希望未來一周可繼續提升照顧新冠病人的能力。他續指，中醫藥對長期病患者的明顯的幫助以改善新冠病徵。

【11:05】

林鄭月娥表示，已向中央請示希望可委派另一隊中醫專家抵港，指參考內地與中醫藥抗疫是香港也是適合的。她又感謝所有參與治療新冠患者的人員，也感謝不同專家就用藥方面提出意見，亦感謝私家醫生及私家醫院的配合，並呼籲長者的家人讓長者打針。

【11:00】

林鄭月娥表示，今日會交代階段性的情況，早前已參考內地專家的意見，抗疫重點是「減重症、減死亡、減感染」，並以長者為優先。由於要加強新冠病患者，已擴大了醫管局的治療能力，也將伊利沙伯醫院轉為指定醫院，明顯看到近兩周新冠病人滯留急症室的情況有改況。

當局也採取了分層分流的治療，也有近400名內地醫護來港作支援，現時也有5個暫托中心運作，包括昨日啟用的天水圍體育館；另當局也引入了新冠口服藥物。

至於安老院舍方面，長者暫托中心也是讓安老院提供支援，當局也為家居隔離的長者提供支援，也有使用中醫藥抗疫。

她說，昨日與在港考察的內地專家會面，指專家同時指出現時仍有約200宗死亡個案，而留醫長者的比例高，長者完成接種的水平不夠高，老人院的感染亦時有發生，故不可以放鬆。

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記者：TOPick港聞組