【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】

為了在疲弱市道打強心針，各大品牌都搞盡腦汁，如GUCCI聯乘adidas、BURBERRY跟Supreme合作，在錶界也來個破天荒聯乘，就是同是SWATCH集團門下的OMEGA和Swatch 首次攜手合作，將奢侈和街頭元素合而為一，集兩牌之大成於一身——推出MoonSwatch系列，價錢相當抵玩，只須$2,100港元！

MoonSwatch從太空中汲取設計靈感，推出11款以行星命名的 Swatch 系列，當中包括太陽系中心的巨星，以及週邊的矮行星。所有錶殼全部採用BIOCERAMIC製造，這種獨特的物料是由三分之二陶瓷成分與三分之一蓖麻油成分共同組成。作為OMEGA忠粉找到點點Speedmaster系列同Moonwatch 系列影子，因為均以月球錶的主要設計元素。

▲ 錶冠會刻上OMEGA x Swatch聯乘標誌。（圖片：品牌提供）

不對稱錶殼、測速計錶圈與其Dot Over 90刻度及標誌性的超霸系列小錶盤，完全融入設計當中，難怪OMEGA總裁及行政總監安世文（Raynald Aeschlimann）表示：「若非那時 Swatch 的遠見及勇氣，歐米茄悠久而卓越的歷史或許並不會延續至今。這個MoonSwatch 系列正是以俏皮與親和兼備的方式向我們當年瑞士鐘錶業拯救者致敬。」

▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ MOON 月亮（圖片：品牌提供） ▲ MARS 火星（圖片：品牌提供） ▲ JUPITER 木星（圖片：品牌提供） ▲ SATURN 土星（圖片：品牌提供） ▲ URANUS 天王星（圖片：品牌提供） ▲ NEPTUNE 海王星（圖片：品牌提供） ▲ PLUTO 冥王星（圖片：品牌提供）

全新系列以罕見的色彩呈現，每款 MoonSwatch 腕錶都配以獨特的任務宣言和靈感滿載的雕刻，錶盤和錶冠位置都刻上OMEGA x Swatch 的聯乘標誌，電池蓋都描繪了其所屬於星球。腕錶備有配搭太空衣的 VELCRO 錶帶，加強太空人的型格！

▲ 錶背的電池蓋都描繪了其所屬於星球。（圖片：品牌提供）

MoonSwatch系列將於 3 月 26 日起於指定 Swatch店舖發售

銅鑼灣店：香港銅鑼灣啓超道2號地下 2518 9918

旺 角店：九龍旺角朗豪坊3樓05號舖 2518 9912

尖沙咀店：九龍尖沙咀海港城海洋中心L312舖 2518 9910

記者：黃鑑江