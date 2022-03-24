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【第五波疫情】高拔陞：截至今早仍有9千多名新冠病人留醫　伊院輪候入院病人回落至單位數

社會 11:20 2022/03/24

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醫管局行政總裁高拔陞。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（24日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員包括食衞局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。即看：下一頁

高拔陞表示，今早有9千多名新冠病人在各間公立醫院、亞洲博覽館、北大嶼山感染控制中心； 在各間公立醫院急症室須等候12小時少於100位病人，伊利沙伯醫院輪候入院的病人數目由高峰期300至400人回落至單位數，反映情況有改善。

他指出，因為人手限制及需要照顧許多個人護理需求大的長者，亞博館原只可收治250名病人，但自內地醫療隊來港後，收治病人的數目已增至360多名。

【TOPick診症室】疫下兒童難學習社交技巧　專家拆解4個重要階段

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私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

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記者：TOPick港聞組

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