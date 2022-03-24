【第五波疫情】中醫遙距診療計劃推出兩日　陳肇始指每日有數百人接受診療

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（24日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員包括食衞局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。即看：下一頁

陳肇始說，政府已透過中醫藥發展基金優先支援與防疫抗疫有關的項目，包括資助中醫診所提升防感染設備、推動中醫藥遙距診症服務等。基金資助的「中醫藥遙距診療計劃」為在家隔離患者提供提供免費中醫遙距診症及中藥配送服務，料首階段有2萬人參加。計劃推出兩日，她指市民反應踴躍，每日均有數百人接受服務。

另外，陳肇始說，香港浸會大學因應香港氣候及本港病人的慨況，製作出「浸大防感方」的中藥顆粒沖劑，正積極研究提升生產量，當局大力支持有關項目，會協助統籌派發給市民。

陳肇始又說，當局已推出多項有關中醫藥治療新冠病人的服務，包括已透過多個渠道發放3款中成藥，至今已派出約128萬盒；社區治療設施及北大嶼山醫院香港感染控制中心推出「住院病人中醫特別診療服務」，為住院病人提供中醫藥治療，至今已有170名病人參與，合供提供約940次治療。

她又說，醫管局早於2020年4月推出「中醫門診特別診療服務」，在中醫診所暨教研中心為出院病人或完成隔離人士提供中醫藥復康服務，至今有逾4千名患者接受治療。醫管局亦設立免費「中醫諮詢服務」熱線，由註冊中醫師解答有關中醫藥使用的問題，2月中旬至今已有3,000人次的電話諮詢。

陳肇始說，會繼續與中醫藥界合作。

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記者：黃悅晴