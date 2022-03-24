【新冠口服藥】高拔陞：私院私家醫生如有需要用藥　醫管局將會適當安排

▲ 特首林鄭月娥舉行抗疫記者會。

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（24日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員包括食衞局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。即看：【下一頁】

高拔陞表示，昨為1.5萬人提供兩種新冠口服藥，早前已調整用藥指引，逾60歲不論有否打針都用藥，60歲以下有打針的病人都建議來指定診所或醫管局服務機構來治療，初步數據顯示，莫納皮拉韋（Molnupiravir）使用較多，近日兩種藥用量接近，而指定診所較多用輝瑞的帕克斯洛維德（Paxlovid），而基於用藥性不同，老人院舍使用莫納皮拉韋多些。

高拔陞續指，用藥方面指定診所過去數日有所減少，有23間不同區指定診所，每日4000多個籌，3月中高峰期有3900人使用，昨日3300人使用，使用率87%，形容籌號足夠，建議確診而有症狀又符合條件的病人可預約；已預留一半籌予相對高危年長病人領取，昨日有700多、800人使用。

至於有意見認為私家醫院可獲批使用新冠口服藥，高拔陞指過去一段時間私家醫生及私家醫院與醫管局聯絡，令有需要病人可用藥，私家醫生多轉介新冠病人予公院，但如有需要都會安排。

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記者：TOPick港聞組