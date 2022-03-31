【提前暑假】港媽自組暑期活動助人自助 免費共享資源讓親子網上寰宇探索

▲ Marina疫情前最愛跟女兒Noelle一同行山，作戶外活動。（受訪者提供）

提早放暑假，港爸港媽多為安排子女活動而煩惱。從事教育及慈善企業公關、現正進修教育博士的屈家妍（Marina），累積過往的經驗、人脈，自3月起在網上舉辦免費活動，也藉此拋磚引玉，鼓勵更多家長、老師利用餘閒時間，一同發掘不同類型的共享資源，期望與大家一起撑過疫情。

Marina的FB專頁「A little something by Marina Watt」常分享親子資訊，不時有家長詢問她會否親自開班。她的女兒Noelle就讀私立小學，學校現維持半天網課，但身邊朋友的子女已陸續放暑假，小朋友假期不能外出、少戶外活動，在家中沒事做，都大喊悶得發慌。

▲ 正進修教育博士的Marina，希望推動家長與小朋友一同學習，網課開展至今，也收到不少家長的鼓勵及意見。（受訪者提供）

香港家居環境狹窄，不少家長在家工作，往往難以有各自的寧靜空間；也擔心提早放暑假，沒有網課佔用孩子的時間及精力，除難以照顧子女，很多時亦難以完成自己的工作。

她稱，小朋友停了面授課堂已一段日子，少有機會接觸友儕，令她思考有甚麼活動能讓孩子互動，同時可發揮創意，保持好奇心及學習動力。她自言所舉辦的活動非正規教學，會以小朋友的興趣主導，平時會觀察女兒和同學最感興趣是甚麼，因既是提早放暑假，也不希望過分催谷。

Marina主辦的都是免費活動，她強調即使未能參與，家長也可按其模式自組小組與孩子共樂，最重要是鼓勵小朋友互相溝通及表達自己的意見。「只要設定基本規則便可，如課堂上要互相尊重、守規矩，別人發表說話時保持安靜等。」

▲ Noelle參與不同網課均積極投入。（受訪者提供）

即興演講自由發揮

Marina自3月初至今已舉行了十多場活動，參加者多互不認識，也有不少家長一同參與，當中最受歡迎的有「LEGO show & tell」。她每次在開課時才會公布主題，如「我的學校」、「我的夢想」、「我的遊樂場」等，視乎小朋友年齡給予15至20分鐘設計，家長只需準備零碎的LEGO基本組件，不用說明書，也沒有任何框框限制，完成後有show & tell環節介紹自己的作品，並要回應組員的提問。

▲ 到斯里蘭卡跟動物學家野外探索豹的生態。（受訪者提供）

有小朋友會自行畫草稿跟着砌、有的5分鐘便完成，可利用餘下的時間作準備，如調校鏡頭、收音等硬件，或組織要說甚麼等，過程中已培養了邏輯思維。

另一活動「故事分享」，則希望小朋友有機會練習說話。她笑言，小朋友大都反應踴躍，連家長也非常認真，有爸爸為幼稚園女兒編寫說話提示卡、製作powerpoint展示書本，更曾預先練習，孩子更能熟練地配合powerpoint轉換下一頁。「這位爸爸課後分享，讓女兒為說故事練習及作準備，只希望她在家中有些事情可做，也有助建立目標及責任感。」

小朋友更曾就「假如我生病了」作即興演講，Marina會給予5分鐘作準備，然後自我介紹及發表一分鐘的講話，任由他們天馬行空發揮想像，五、六歲的孩子也可以做得很好。「每個小朋友表達的方式各有不同，有些會先寫下重點，也有畫圖或憑記憶即場發表，完成後組員會給予回應，拍手、分享表情包，大家都很開心，也建立小朋友的自信。」

夥探險家戶外歷奇

網上及坊間資源豐富，Marina早前也跟嘉道理農場暨植物園進行「動物探秘」，讓小朋友了解保育動物的知識。她笑言被困在家也不可以限制小朋友的視野，希望讓他們有更多學習空間，因而主動聯絡海外專家，特別為香港小朋友舉辦現場活動。

當中「深海探索」邀請了南非好望角Shark Warrior Adventures的創辦人Lesley Rochat，與大家一起深海探索，認識鯊魚及其身體部位，了解鯊魚保育的重要性。「野外探索」則由身在斯里蘭卡的動物學家Dhanula主持，與大家一起到野外探索豹子的生態。

而早前已完成的「認識Plague Doctor瘟疫醫生」，有30多位小朋友及家長參加，一同跟帶面具的瘟疫醫生遊捷克，了解昔日黑死病醫生如何抗疫、當時醫護人員的保護衣服及工作等，思考疫病帶來的影響，也帶小朋友看捷克的文化及歷史建築。

▲ 跟Plague Doctor瘟疫醫生遊捷克。（受訪者提供）

活動也網羅STEM、舞蹈、繪畫等項目，即將進行的還有探索英國皇家公園，到鹿兒島看櫻花、了解武士背景，更會遊走藝術文化元宇宙，探訪台北朱銘美術館與朱銘的虛擬分身對話，聽他分享兒時故事等。

鼓勵家長積極參與

她不諱言，教班的事前準備工作不少，在構思課堂時也要考慮甚麼時段較適合，以及課時的長短等，小朋友專注力有限，1小時15分鐘已是極限，年紀較細的小朋友未懂得操作軟件，也需要家長陪同；而課堂有人數限制，目的是希望每個小朋友都有機會表達。她記得第一次開課時，小朋友都很安靜，因此會先帶領小遊戲作熱身活動，也鼓勵小朋友讓公仔朋友陪同一起上課，增加安全感。

「家長也可自行在媽媽群組內籌組活動，多參考坊間其他教學片段，甚或在子女上網課時偷師，當熟悉了課堂運作，大部分小朋友都會很活躍，很投入參與。」她笑言，透過專頁認識到不少家長，了解到他們各有專長，當中有老師、律師、烹飪高手等。

其實每位家長也可以發揮所長，利用自己的專長教班，既不用為備課作太多準備，也不會加重自己的負擔及壓力，同時可讓子女擔當小助手，Noelle也常在課堂前為我準備物資及教材呢！

Marina自言即使女兒並未放暑假，也鼓勵她一同參與，藉此保持社交互動；也以身作則，讓女兒看到媽媽的微小力量，在能力範圍內可做些甚麼，造就一點點改變。「在疫情下不論大人小朋友，也會有不開心的時刻，通過教班，也讓自己保持動力及正面心態，知道有一班小朋友支持自己，很期待參與活動。希望大家發揮正能量，在疫情下盡快過去！」

記者︰李越樺