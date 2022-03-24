【臨時失業支援】港府指首日已收10萬宗申請　籲市民到訪實體申請中心先致電預約

▲ 臨時失業支援昨日（23日）起至4月12日接受申請。（陳國峰攝）

港府早前公布將為短暫失業合資格人士提供臨時失業支援，一筆過發放1萬元，昨日（23日）早上8時開放申請。政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，昨天單日收到10萬個申請，超過7成有強積金戶口，絕大部分經網上申請，至於5個實體辦理申請的中心，每日可處理1千個申請，可方便不擅於網上申請的長者到場辦理。

何珮玲今日（24日）在港台節目指出，昨日有到場視察3個中心，形容運作大致暢順，市民輪候時間不長，5間中心分別位於北角、旺角、觀塘、大埔及元朗，均設有即日籌大約有50至80個，惟仍鼓勵市民到訪中心前事先致電預約，確保中心可提供較好的服務。她承認，預約熱線服務昨日需求大增，或令市民較難打通電話，但強調會再加強熱線接聽查詢的能力。

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記者：陳麗娜