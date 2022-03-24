【疫下哀歌】單親港媽失業經濟陷困境　絕望寫下給7歲女兒的信︰媽媽撐不下去了

▲ 一名單親港媽失業，經濟陷入困境，絕望寫下給7歲女兒的信。

疫情持續兩年來，各行各業受挫，相繼出現倒閉及裁員潮，基層市民生活更見艱苦。一名單親港媽在網上討論區指，面對失業經濟陷入困境，與7歲女兒三餐不繼，絕望下寫了一封信給女兒，透露死意。網民紛紛鼓勵港媽，盼望她能三思，為女兒著想別做傻事。

該名港媽周六（19日）於「親子王國討論區」，以「給女兒的一封信」為題發帖文。她講述早前工作遇到一位很好的老闆，既讓她半天工作，又容許她在7歲女兒放學後，帶著女兒一起返工。可是好景不常，公司結業了，她近數月失業，感到很徬徨，即使有工作時仍入不敷支，更何況現時失業。

最新影片︰

三餐不繼望找到工作

近日港媽看到有連鎖飲食店招聘通宵更員工，原打算去見工，趁女兒睡覺時就去返工。不過，沒有人可以幫忙照顧女兒，她擔心獨留女兒在家發會生意外，另一方面她不想申請綜援。

她有感進退兩難，現時母女三餐不繼，她只希望找到一份每日出糧的工作，解決燃眉之急。面對沉重的經濟壓力，她長期頭痛失眠，絕望下寫了一封信給女兒︰

媽媽知道你很愛我，但媽媽真的撐不下去了。每天活在壓力、恐懼、擔驚受怕之中，我真的很想讓一切結束。

單親媽感愧對7歲女兒

今個星期就是港媽的生日，女兒早已為她預備，用僅有的利是錢去十二蚊店買了氣球及一支筆給她。乖巧的女兒為媽媽吹氣球布置，也為媽媽安排了生日節目，用畫紙自製母女最喜歡的擲彩虹遊戲。港媽卻難過寫道︰

媽媽走後，媽媽希望你可以忘記我，好好讀書，好好長大，好好過你的人生。

港媽形容女兒非常生性，寧願買媽媽喜歡的食物，也不買自己愛吃的，所有食物都留一半給媽媽。即使只是買一個蛋撻給女兒，她已很開心地多謝媽媽。她自覺虧欠女兒，「我根本面對唔到佢，因為我覺得自己不配做她媽媽」。

網民鼓勵︰辦法總比困難多

看到港媽萌生死念，大批網民感到擔心，紛紛留言鼓勵她，「辦法總比困難多」、「囡囡長大需要你陪伴」、「冷靜，萬事有得解決」、「撐住呀！會過去的」。點擊睇更多網民的鼓勵說話︰

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳