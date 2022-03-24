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【MIRROR成員】姜濤花姐鬥公開舊照黑圖　花姐再度被指與Gareth.T撞樣

娛樂 11:35 2022/03/24

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MIRROR成員姜濤在讀書時期曾是一名200磅的肥仔，姜濤日前於個人IG上載自己學生時期的肥仔相，更問「who are you？」後來又於IG上載與同學的合照，落力爲姜糖提供「考古」材料。

姜濤似乎對上載舊照相當「上癮」，他又於昨晚（3月24日）公開自己的肥仔相！

至於經理人黃慧君（花姐）也在個人IG連續發放自己的黑圖，一眾粉絲應該看得相當高興！

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姜濤：這就叫生無可戀

姜濤在IG限時動態出post問開玩笑稱：「甚麼叫生無可戀」，其後就公開自己的小學畢業相，他寫道：「這就叫生無可戀。」相中的姜濤「眼神死」、面珠圓圓，未有展現笑容。

姜濤向來都大方公開自己學生時期的肥仔相，又曾於電台訪問中分享自己的減肥歷程。其實他於MIRROR成軍3周年當天，於IG公開自己小學時期的學生相，相中「O嘴」的他被一眾姜糖大讚他相當可愛。 

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花姐發放「福利」

而花姐則發放兩張「黑圖」，第一張是短髮時期與工作人員的合照，現在回看相片的她大感後悔：「我真係好樣衰， @helenferry 當時點解唔提醒我」。

網民都相當興奮：「係Gareth. T，你呃我唔到嘅」、「自從follow咗花姐，人生多咗好多驚喜」、「無論你po咩嘢樣嘅新圖舊圖，都仍然係大家心目中最至高無上嘅」。 

至於另一張「黑圖」是由花姐舉機自拍，她寫道：「我肥到咁，你三個大隻佬都唔提我🥺但這段時間，覺得最快樂最幸福」。 

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與Gareth. T撞樣

花姐已不是第一次被指與歌手湯令山（Gareth. T）撞樣，她於本月中公開自己的舊照，相中的她剪男性短髮造型、戴上圓框眼鏡，於是被網民指與Gareth.T十分相似。花姐自己也寫道：「係咪好有動力想打佢」！

花姐早前也罕有公開了自己的童年照：「近排大家都生活緊張，好想氹大家開心。幾十年前嘅我，竟然會著到咁，仲要擺個咁嘅pose」。她以全身粉紅色的裝扮，加上冬菇頭的髮型配粉紅色頭箍，實屬「難得一見」呢！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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