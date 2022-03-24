【COLLAR新歌】《Never-never Land》MV遲播10分鐘　Gao為部分鏡頭被消失解畫

▲ COLLAR新歌《Never-never Land》MV昨晚推出。

由Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）及Sumling（李芯駖）組成人氣女團COLLAR的第二首歌《Never-never Land》上周登場，MV原定於昨晚（3月23日）8時上架，一眾歌迷準時候命，卻遲遲未見MV。

負責管理COLLAR社交平台的工作人員，在IG限時動態指技術出現問題，留言寫道：「今日落雨，網絡有啲塞車，MV就processing完啦！好快！幫緊你幫緊你。」最終遲了10分鐘才首播。

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展現童心

MV為配合發夢主題，有不少8女天然呆畫面，當她們收到白日夢製造器（Daydream maker），即放下臉偶像包袱，在鏡頭前擺出趣怪表情及動作，顯得興奮非常。

當中「人氣王」Marf（邱彥筒）一改Cool爆形象，在鏡頭前扮鬼臉，與So Ching（蘇芷晴）齊齊用頭撞氣球。公認「可愛擔當」的Day（許軼）吃貨上身，在MV開懷大吃偷食糖果，又與Candy（王家晴）爭食漢堡包，好有童真。

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Ｗhere's Gao？

有網民發現《Never-never Land》MV部分鏡頭不見隊長Gao蹤影，她在個人社交網站親自為謎團揭盅，解釋指：「呢個係我個望遠鏡入面嘅視覺。」原來鏡頭中Gao拿著望遠鏡周圍探索，7女合體的畫面是其「隊長視覺」。

此外，她還分享當日拍攝的花絮，自揭害怕蝴蝶的秘密。

Day和Candy先後用道具蝴蝶整蠱Gao，Gao被嚇到尖叫起來，更彈到幾丈遠。Candy整蠱有鋪癮，竟然行動升級去整蠱經理人Wing，更自認擁有整蠱人的天份，相當調皮。

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