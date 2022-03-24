  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (週四) 13:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【COLLAR新歌】《Never-never Land》MV遲播10分鐘　Gao為部分鏡頭被消失解畫

娛樂 12:53 2022/03/24

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

COLLAR新歌《Never-never Land》MV昨晚推出。

由Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）及Sumling（李芯駖）組成人氣女團COLLAR的第二首歌《Never-never Land》上周登場，MV原定於昨晚（3月23日）8時上架，一眾歌迷準時候命，卻遲遲未見MV。

負責管理COLLAR社交平台的工作人員，在IG限時動態指技術出現問題，留言寫道：「今日落雨，網絡有啲塞車，MV就processing完啦！好快！幫緊你幫緊你。」最終遲了10分鐘才首播。

【COLLAR成員】COLLAR官方IG突破27萬　一文盡睇成員IG粉絲數量排名

最新影片推介：劉俊謙、蔡思韵專訪

展現童心

MV為配合發夢主題，有不少8女天然呆畫面，當她們收到白日夢製造器（Daydream maker），即放下臉偶像包袱，在鏡頭前擺出趣怪表情及動作，顯得興奮非常。

當中「人氣王」Marf（邱彥筒）一改Cool爆形象，在鏡頭前扮鬼臉，與So Ching（蘇芷晴）齊齊用頭撞氣球。公認「可愛擔當」的Day（許軼）吃貨上身，在MV開懷大吃偷食糖果，又與Candy（王家晴）爭食漢堡包，好有童真。

    點擊圖片放大
    +24
    +23

【COLLAR新歌】聲夢粉絲指COLLAR新歌封面抄After Class　前夫力撐：支持自己偶像就好

Ｗhere's Gao？

有網民發現《Never-never Land》MV部分鏡頭不見隊長Gao蹤影，她在個人社交網站親自為謎團揭盅，解釋指：「呢個係我個望遠鏡入面嘅視覺。」原來鏡頭中Gao拿著望遠鏡周圍探索，7女合體的畫面是其「隊長視覺」。

此外，她還分享當日拍攝的花絮，自揭害怕蝴蝶的秘密。

Day和Candy先後用道具蝴蝶整蠱Gao，Gao被嚇到尖叫起來，更彈到幾丈遠。Candy整蠱有鋪癮，竟然行動升級去整蠱經理人Wing，更自認擁有整蠱人的天份，相當調皮。

    點擊圖片放大
    +14
    +13

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【女團COLLAR】密鑼緊鼓籌備3月演唱會　COLLAR虛心接受外間批評【有片】
18:59 2022/01/17
【女團COLLAR】密鑼緊鼓籌備3月演唱會　COLLAR虛心接受外間批評【有片】
【全民造星IV】葛綽瑤豁達面對網民評價　Yoyo誓用時間逐步打破花瓶形象
13:15 2022/03/20
【全民造星IV】葛綽瑤豁達面對網民評價　Yoyo誓用時間逐步打破花瓶形象
【COLLAR成員】COLLAR官方IG突破27萬　一文盡睇成員IG粉絲數量排名
14:41 2022/03/21
【COLLAR成員】COLLAR官方IG突破27萬　一文盡睇成員IG粉絲數量排名

你可能感興趣

【女團COLLAR】密鑼緊鼓籌備3月演唱會　COLLAR虛心接受外間批評【有片】
18:59 2022/01/17
【女團COLLAR】密鑼緊鼓籌備3月演唱會　COLLAR虛心接受外間批評【有片】
【全民造星IV】葛綽瑤豁達面對網民評價　Yoyo誓用時間逐步打破花瓶形象
13:15 2022/03/20
【全民造星IV】葛綽瑤豁達面對網民評價　Yoyo誓用時間逐步打破花瓶形象
【COLLAR成員】COLLAR官方IG突破27萬　一文盡睇成員IG粉絲數量排名
14:41 2022/03/21
【COLLAR成員】COLLAR官方IG突破27萬　一文盡睇成員IG粉絲數量排名
邱彥筒 沈貞巧 許軼 蘇芷晴 王家晴 陳泳伽 蘇雅琳 李芯駖 COLLAR 娛樂人物職業

最高瀏覽

【KO便秘】男子便秘20天5公斤宿便　醫生徒手挖出糞便緩解【附通便食物】
18:41 2022/03/23
【KO便秘】男子便秘20天5公斤宿便　醫生徒手挖出糞便緩解【附通便食物】
【外傭合約】要求奶奶外傭煮飯洗衫拎上門惹不滿　港媽稱跟合約做事：有落我哋名
10:43 2022/03/23
【外傭合約】要求奶奶外傭煮飯洗衫拎上門惹不滿　港媽稱跟合約做事：有落我哋名
【減肥大作戰】姜濤曬童年肥仔照自嘲「who are you」　曾重210磅4個階段減肥變萬人迷
11:26 2022/03/23
【減肥大作戰】姜濤曬童年肥仔照自嘲「who are you」　曾重210磅4個階段減肥變萬人迷