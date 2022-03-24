【最強繼母】楊卓娜細女將13歲　與「燈箱大王」仍未註冊結婚：靠信任維繫關係

▲ 楊卓娜於社交平台分享細女的近照。

43歲靚媽楊卓娜於2009年為「廣告燈箱大王」楊志翹誕下女兒楊舒然（豹豹），細女豹豹在今年5月便踏入13歲，近日楊卓娜於個人社交平台上載愛女豹豹的生活照，只見豹豹已長得亭亭玉立，被網民大讚是美少女，跟靚媽咪楊卓娜如同餅印一樣。

細女已經是少女，惟受疫情影響，楊卓娜與楊志翹仍未能註冊結婚，縱然未有名份，楊卓娜稱維繫關係全靠信任。

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▲ 楊卓娜細女楊舒然快將13歲。（取自instagram）

留家砌Lego

楊卓娜跟楊志翹的細女豹豹已12歲多，去年小六畢業，當時楊卓娜一家五口到影樓拍攝畢業相和全家福。

日前，楊卓娜於IG分享女兒豹豹的照片，她透露放假留在家裡砌Lego，就是最好的親子活動。

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亭亭玉立大個女

只見身穿粉紅衛衣的豹豹少女味濃，臉頰尖尖兼輪廓分明。

網民紛紛留言大讚豹豹靚女：「亭亭玉立，好靚女」、「溫文爾雅地建構樂高積木的少女」、「媽咪同爸爸都靚仔靚女，個女有番咁上下靚女」、「越大越靚女」和你「美少女」等。

至於另一輯相，即見到豹豹認真地學做甜品，樣子超有氣質，更喐嘴賣萌，更跟媽咪如餅印一樣。

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最強繼母不偏心

楊卓娜獲封為「最強繼母」，因為她為楊志翹誕下女兒楊舒然（豹豹）後，一躍成為3女之母，皆因楊志翹早年喪妻，遺下2名女兒舒婷和舒雅，卓娜欣然接受做後母，並教導3名女兒相親相愛。

三姊妹的年齡分別為25、21和12歲，差距頗大，但三姊妹相處全無隔膜，楊卓娜曾接受訪問稱，首先要家庭有愛，女兒受感染下自然會愛大家。

大家姐舒婷在維繫三姊妹的關係上，擔當了重要角色，因舒婷性格開朗，兩位妹妹比較內向，舒婷一有空就帶妹妹出去玩。

▲ 楊卓娜與楊志翹仍未註冊結婚。（取自instagram）

未註冊結婚

不過當外界以為楊卓娜與楊志翹早已註冊，她在去年接受訪問時透露，其實兩人多年來仍未註冊結婚，維繫關係全靠信任。

楊卓娜於年初向傳媒想今年結婚，惟因為疫情嚴峻令婚期被迫延遲，加上二女於德國留學中，不少親友又身在外地，或許要待明年才舉行婚禮。

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著重心靈交流

說到維繫二人關係的要訣，楊卓娜曾於訪談裡表示最重要是緊密溝通，雙方有心靈交流，物質反而其次：「我一有唔開心都係同佢傾，佢會細心開解我，互相明白係好重要。我唔會擺物質第一位，有得食有得住就得。」

楊卓娜續說當二人意見不合時，她不會跟另一半硬碰硬，自己選擇保持緘默，讓時間沖淡一切。