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【抗疫支援】煤氣公司捐贈300萬港元抗疫物資　支援逾萬個基層家庭

社會 10:46 2022/03/24

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煤氣公司捐贈300萬港元抗疫物資支援基層家庭。（煤氣公司提供圖片）

本港新冠肺炎疫情打擊各行各業，煤氣公司早前先後推出「飲食業延緩繳交煤氣費計劃」和捐建落馬洲河套區方艙醫院煤氣項目，以分別支援全港飲食業界、前線醫護，以及隔離人士所需。煤氣公司近日再撥出300萬港元購買物資，夥拍香港房屋協會（房協）和基督教家庭服務中心展開行動，迅速籌集2萬份抗疫愛心湯包，並連同超市購物券，支援逾萬個基層家庭。

    點擊圖片放大
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煤氣公司指，這些家庭中有劏房戶、獨居長者、「雙老」家庭、失業或開工不足人士，全部是疫情下生活最困難、也是最缺乏支援的一群人。而今次訂購的湯料包亦特別增強防疫功效，添加了具有健肺功能的中草藥，提升抵抗力。

此外，煤氣公司亦正啟動新工作—迅速籌備1000份「開學禮物」送予小朋友，包括文具和益智玩具，讓他們在疫境中不孤單，能繼續有所學、有所樂，以健康身心重返校園。

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記者：郭詩詩

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