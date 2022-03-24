【抗疫支援】煤氣公司捐贈300萬港元抗疫物資　支援逾萬個基層家庭

▲ 煤氣公司捐贈300萬港元抗疫物資支援基層家庭。（煤氣公司提供圖片）

本港新冠肺炎疫情打擊各行各業，煤氣公司早前先後推出「飲食業延緩繳交煤氣費計劃」和捐建落馬洲河套區方艙醫院煤氣項目，以分別支援全港飲食業界、前線醫護，以及隔離人士所需。煤氣公司近日再撥出300萬港元購買物資，夥拍香港房屋協會（房協）和基督教家庭服務中心展開行動，迅速籌集2萬份抗疫愛心湯包，並連同超市購物券，支援逾萬個基層家庭。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

煤氣公司指，這些家庭中有劏房戶、獨居長者、「雙老」家庭、失業或開工不足人士，全部是疫情下生活最困難、也是最缺乏支援的一群人。而今次訂購的湯料包亦特別增強防疫功效，添加了具有健肺功能的中草藥，提升抵抗力。

此外，煤氣公司亦正啟動新工作—迅速籌備1000份「開學禮物」送予小朋友，包括文具和益智玩具，讓他們在疫境中不孤單，能繼續有所學、有所樂，以健康身心重返校園。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩