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【獨家試愛】葉念琛舊作16周年方力申貼定情作　小方感謝舊愛Stephy落閘

娛樂 12:28 2022/03/24

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網民希望二人再在一起。

方力申（小方）與鄧麗欣（Stephy）拍拖10年，終分手收場，令不少粉絲大表可惜，皆因他們合作過導演葉念琛的多部愛情電影，故即使他們分手後，一班網民都希望他們終有一天能夠再在一起。

甫出二人定情作

小方昨日（3月23日）發文甫出二人的定情之作電影《獨家試愛》的其中一段，原來昨天正正是此戲的上映日子，即使轉眼過了16年，但小方仍然沒有忘記此重大日子，足證此戲在他心中絕對佔有一個重要的位置。

在片段中，見小方聲淚俱下挽留Stephy，更說：「我同你有好多過去，我唔想這樣就完」、「我只知道這刻，就是要追你回來。」簡直令網民聽得心痛，更指小方特意甫出這段戲，是否有何特別意思？他們又指現時小方與Stephy都是單身，叫小方有心就努力將對方追回來。

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公開感謝Stephy

隨後，小方又發文公開感謝Stephy，指全因一部《獨家試愛》和歌曲《好心好報》展開其演藝事業，而與Stephy從此成為螢幕情侶：「多謝Paco，琛導，Stephy，同所有兄弟姊妹們。一部《獨家試愛》，一首《好心好報》，從此改變了我嘅演藝事業，我感恩遇到的所有機會及提攜過我的所有人，我仍有很多角色想做但未做，我會繼續努力！」

最後小方再強調一切都是從《獨家試愛》這部作品開始，所以才特別有紀念價值，感謝阿寶。有網民指從小方的言詞間似乎對Stephy仍未能忘懷。

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Stephy似乎堅決斬纜

而二人分手後，小方一直仍有Follow Stephy IG，但Stephy已再沒有Follow對方，似乎堅決斬纜。

加上身為《獨家試愛》女主角的Stephy，一直未見在社交平台出Post談及電影16周年紀念的感受，不過Stephy的好友區文詩則有在小方的貼文留言心心符號兼讚好，未知她會否支持小方追回Stephy呢？

小方與Stephy分手後，Stephy就與台灣男星邱勝翊（王子）拍拖，不過由於二人長期分隔兩地，終結束3年情異地戀。至於小方的感情則未有着落，曾與馮盈盈與陳瀅傳出緋聞，不過都只聞樓梯響。

撰文 : TOPick柴犬出動

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