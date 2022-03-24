【長者悲歌】拾荒婆婆以紙皮車作飯桌　每天食物靠人施予：一個人食好少

▲ 拾平台呼籲，勿將丟垃圾責任轉嫁給拾荒長者，要讓他們得到尊重和保護。

第五波疫情嚴峻時，不少人留家抗疫、在家工作時，仍有一群人在街頭默默工作，包括清潔工及拾荒者。有非牟利機構定期到街上探望拾荒者，了解其近況。近日他們發現，有拾荒婆婆口罩破裂照用，每日食物都只能靠人施予。

紙皮又常夾雜垃圾，婆婆工作時健康風險增加而不自知。他們希望，大眾留紙皮給拾荒者的同時，勿將丟垃圾責任轉嫁給他們，要讓他們得到尊重和保護。

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以紙皮車作飯桌 每日食物靠人施予

本港非牟利基督教機構新福事工協會「關懷貧窮學校」轄下的「拾平台」致力關懷拾荒群體，每月也定期到街上探望拾荒者。「拾平台」在其facebook專頁發文指，近日再往大角咀至油麻地一帶探望正在工作的拾荒長者，他們的生活依然不易過，受感染風險高但毫無保障。

林婆（化名）是他們在疫症爆發前已認識的一名拾荒長者。當日職員發現她在馬路旁停留，以紙皮車作為飯桌，正在吃外賣。「拾平台」職員發現她吃的是腐竹糖水，但不慎倒翻了大半碗，只剩少許可吃。當問她是否夠飽，林婆說：

夠，頭先都有食飯。一個人好簡單，食得好少嘢.……嘢食都係人哋俾嘅……

林婆雖拾紙皮，但也不足以維持一日三餐。若有別人送食物來，她才有得吃。

戴爛口罩缺疫情資訊 生活苦悶渴望聊天

傾談間，職員發現她掛在下巴的口罩早已破裂，於是把當天特意準備的物資給她，讓她立即換上一個新口罩。婆婆慢慢地換上口罩，弄了好一陣子才戴妥。經職員多次提醒，她才懂得按壓鼻樑位置的鐵線。職員發現，對於最近疫情的狀況，林婆知道的並不多，而快速測試包她更是聞所未聞。

她都有聽聞疫情嚴峻，相信是附近的店舖、鄰舍告訴她，但詳情她就說不太清楚。

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如是者，職員告訴她最近疫情發展狀況。林婆表示，自己不用快速測試包的。職員評估後認為，婆婆是探望對象中最年長、相對不太精靈的一位，即使告訴她是怎麼一回事，教她操作，她也不懂。故此，能做的，就是繼續聆聽林婆的近況，了解其需要。林婆說：

可以傾下偈就好㗎喇……有時喺屋企好悶……

為繼續聯絡，職員再次向婆婆確認電話號碼時，婆婆卻清晰背出自己的號碼。當對她說「咁之後你有咩事，隨時打俾我，我又再打俾你，好嗎？」她表示記得職員的號碼，分別前更叮囑職員小心。

勿將丟垃圾責任轉嫁拾荒者

「拾平台」職員坦言擔心婆婆，因她總是難以戴妥口罩，不夠貼面，而且不會多用酒精清潔雙手。當店舖把棄置的紙箱給予拾荒長者時，箱內往往夾雜垃圾。「拾平台」認為：

將丟棄垃圾的責任轉嫁在拾荒長者身上，這會增加拾荒長者的健康風險。

他們希望，店舖出於好意把紙皮留給拾荒者，讓他們幫補生計的同時，也能提高環保意識。

不過，「拾平台」最希望店舖職員從拾荒長者角度考慮：

如要將紙箱給予這群拾荒長者，希望大眾都能夠讓拾荒者得到一份尊重和保護，認同他們是擔當了社區環保回收的工作。

學習代入處境看待事物

「拾平台」表示，不時聽到有人說拾荒者是「製造環境衛生問題的元兇」，理解可能有些人會因不同經驗或原因對社會上某些人士/群體存有偏見，但若理性、公道、客觀地來看待「源頭」，那些被棄置的紙箱正正因為人的消費行為而出現。他們認為商舖是責無旁貸的，同時這反映了本港整體環保教育意識、環保政策也較薄弱。

「拾平台」希望大眾能學習代入對方，代入一個自己不熟悉的處境或經歷，讓自己勿傾斜於某個角度看待事物，以致可以看得較全面。

內容獲「新福事工協會–拾平台」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣