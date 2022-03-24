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【時尚品牌】FILA KIDS春季聯乘設計師系列　超級無敵羊咩咩鞋款＋精靈插畫服裝

休閒消費 11:20 2022/03/24

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FILA KIDS春季大玩聯乘系列。（圖片由FILA提供）

春天到來，FILA KIDS推出了聯乘系列，以多重風格打造春日造型，其中包括：FILA KIDS x Marcelo Burlon系列、FILA KIDS x Jeremyville及 FILA KIDS x Shaun the Sheep鞋款，為大家帶來不同驚喜。

最新影片

FILA KIDS x Marcelo Burlon系列由意大利設計師Marcelo Burlon 親自設計，以充滿科幻感的未來世界「Fifth Dimension」為創作靈感，並提取品牌的翅膀圖案，融合FILA KIDS的運動時尚風格。

而FILA KIDS x Jeremyville系列，則是FILA KIDS首次與紐約插畫藝術家 Jeremyville以「BEST LIFE」為主題，在童裝服飾中展現插畫世界，系列加入多款精靈插畫及充滿正能量的句子，為小朋友沉悶的日常生活添上新意。

    點擊圖片放大
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最後登場是由FILA KIDS與英國經典動畫，超級無敵羊咩咩（Shaun the Sheep）聯手打造的鞋款，MURANO鞋款展現顏料在太空的飄動狀態，結合Shaun鬼馬頭像，更可隨時拆走，返學、出街都沒有問題！

FILA KIDS地址

香港銅鑼灣時代廣場730號舖

香港銅鑼灣崇光百貨7樓26號舖

九龍尖沙咀海運大廈地下OTG37號舖

新界沙田新城市廣場第三期2樓A231號舖

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責任編緝：蕭雅文

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