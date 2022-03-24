【快速測試】今時今日香港是拭鼻以待 莫樹錦：快速測試不足處是較多假陰性

沒有寫錯，今時今日的香港是拭鼻以待，而非拭目以待。上班前、朋友共晉午餐前，甚至做愛前（應說尤其是做愛前）都應先拭鼻作快速抗原測試（Rapid Antigen Test，簡稱RAT）。既然已是市民大眾生活的一部分，不妨了解了解。

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市面大部分快速測試，是採用Lateral Flow Assay（側向流動試驗法），箇中原理相對地簡單，主要有三部分，第一是Sample Pad（樣本區），是把樣本滴進小井，吸收後，樣本向前流進第二部分Conjugated Pad（結合區），顧名思義，在這裏靜候的，是可以準確跟冠毒抗原蛋白脗合的抗體（Antibody），病毒抗原若出現，抗體便會緊緊跟它結合在一起；繼續向前是一層Nitrocellulose Membrane（硝酸纖維素膜），也就是蛋白質陷阱，結合後，抗體未能經過這陷阱便滯留在此，紅色的T綫便會亮起，這就呈現陽性。

RAT方便、快捷、普及程度高，絕對是優點，不足處是較多假陰性，即是未能全面捕捉所有感染者，主要原因之一，是採樣不足，患者自我拭鼻時，若只停在鼻孔而非直達鼻腔，樣本病毒抗原量便可能偏低，假陰性也由此而起。另一原因是測試包水平問題，由於短時間內有龐大需求，市面上突然出現五花八門不同品牌，價錢由十元八塊到百多元不等，雖不是高科技，但抗體和硝酸纖維的質素選擇定有高低之別，因此，準確度參差也是理所當然的。

政府忙於抗疫，無暇作詳細品質監察，故此消費者委員會把香港、中國、美國和歐盟標準使用的RAT列表作參考。

理性拭鼻，才可安心釋懷。

文章刊登於《經濟日報》，原文標題是：「拭鼻以待」

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