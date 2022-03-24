【隔離生活】一家三口確診被送入粉嶺方艙醫院 港爸形容隔離生活像度假
健康 12:41 2022/03/24
隨著第五波疫情爆發，陸續有確診者送入方艙醫院隔離，有市民擔憂入住隔離設施後難以適應生活。TVB資訊節目《東張西望》最近卻接獲一名正在粉嶺方艙醫院隔離的市民聯絡，表示置身方艙醫院有一種度假感覺，滿意居住環境。
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韋先生與兩名女兒確診，目前一家三口正在粉嶺方艙醫院接受隔離。他主動聯絡《東張西望》，透過視像對話接受訪問，表示環境並非如傳聞般惡劣：
入住當然不是想像中傳聞，環境和設備是乾淨清潔，定時差不多半小時至一小時，已經有人用消毒用品擦拭。我們可以去散步，不是一進入方艙，一入房就不准你出來。
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從畫面可見，三餐中有中式包點、蝦仁炒蛋、肉卷等食物，賣相不俗。韋先生更表示「進來簡直是一種度假的感覺」：
我們這裡的環境，牆外就是樹林，比較清幽，還有鳥叫，也沒有聽過這裡有人吵架。大家好像有默認規矩，大家都不騷擾對方。其實很多時候大家不出聲，只有那些負面消息出來。
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他又進一步表示為何要主動發聲：
不要一聽到方艙就以為是集中營，其實方艙跟集中營是不同。這裡方艙就是獨立，又沒有人騷擾你，像一個私人空間，你哪裡會覺得有問題？
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責任編輯：羅嘉欣