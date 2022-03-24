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【第五波疫情】銅鑼灣增設加路連山道短期社區疫苗接種中心　提供復必泰疫苗接種

社會 11:40 2022/03/24

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（陳靜儀攝）

政府今日（24日）表示，將於本月29日在銅鑼灣增設「加路連山道短期社區疫苗接種中心」，為12歲或以上人士提供復必泰疫苗接種服務，明天上午九時開始可網上預約。

「加路連山道短期社區疫苗接種中心」位於銅鑼灣加路連山道與禮頓道交界。市民可由銅鑼灣港鐵站F1出口，沿恩平道往加路連山道方向前往接種中心。開放時間為每天上午8時至下午8時，下午1時30分至2時30分為清潔時間。除預約接種外，中心亦會派發「即日籌」予12歲至17歲青少年和60歲或以上的長者。這短期接種中心會運作至6月底。

另外，青衣站社區疫苗接種中心將會由本月29日開始，提供復必泰疫苗接種服務。同時，中心亦會為少量已預約在該處接種科興疫苗的人士繼續接種科興疫苗，至4月21日止。在約三個星期的過渡期間，接種中心會劃分兩個不同區域，接種兩種不同疫苗，場地入口會有分流安排，而場內亦會設有清晰指示讓市民識別。

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責任編輯：余思嵐

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