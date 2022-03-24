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【緊急法】林鄭月娥指當局就批出緊急法不存在溝通問題　相關議題由政務司回應更準確

社會 12:08 2022/03/24

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林鄭月娥指當局就批出緊急法不存在溝通問題，相關議題由政務司回應更準確。

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（24日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員包括食衞局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

昨日立法會特首答問大會上，議員質詢當局在何範疇使用緊急法，使用次數有多少，當時林鄭月娥回答指不清楚政務司司長李家超批出甚麼緊急法。林鄭月娥今日進一步解釋，指當局就批出緊急法的議題上不存在溝通問題，強調批出緊急法的授權人是政務司司長，所以更準確的回答應由政務司司長辦公室發出，其後已發表新聞稿回應，緊急法已應用在3方面。

第一方面是促成落馬洲河套區內地建築團隊抵港，包括短期搭建一條連接兩地的通道；第二方面是容許內地醫療團隊抵港支援，而不需要受到本港醫療規例限制； 容許發牌安老院舍可在安老院舍以外地方照顧院友。

林鄭月娥補充，昨日在立法會問答大會上，就每條問題只有3分鐘回答時間，立法會主席要求她短答，「不等於我不知道政府內部發生甚麼事」。

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記者：陳麗娜

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