【墮樓事件】葵涌梨木樹邨2女子墮樓　當場證實死亡

▲ （曾秋文攝）

葵涌發生兩宗墮樓事件，一名老婦倒臥楓樹樓對開地面，當場證實死亡。

事發在梨木樹邨，警方今日早上7時45分接報，指一名姓周(85歲)老婦被發現倒臥楓樹樓對開地面，保安員發現報警，救護員到場證實她已死亡，毋需送院。警方登樓調查，相信她在高層一單位墮下，並無檢獲遺書，其後聯絡親友，得悉老婦為長期病患，不排除因病厭世尋死，相信事件無可疑，稍後仵工到場將遺體舁送殮房，死因有待驗屍後確定。

另外，至早上10時許，梨木樹邨松樹樓有街坊發現一名女子倒臥在大廈一樓簷篷，馬上報警。消防員到場證實事主已經身亡，將其遺體搬到地面，死者身上沒有身份證明文件，警方正調查事主身份及墮樓原因。

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記者：曾秋文