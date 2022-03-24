【元宇宙】虛擬年宵吸逾5萬人次入場 　再推元宇宙慈善騷集結亞洲歌手演出

▲ 今年農曆年網上舉行的「元宇宙」共吸引逾5萬人次入場。（受訪者提供）

今年無論在投資界、藝術界及娛樂圈，都圍繞元宇宙、NFT、區塊鏈等熱搜話題， 早前由FEEDHK主辦的革新年宵活動 「MART IN METAVERSE」，聯同20個品牌商登陸元宇宙虛擬世界，帶來前所未見的元宇宙年宵活動 ，總入場人數超越5萬次，顛覆傳統零售思維。

在今年的1月28日，「 MART IN METAVERSE 」元宵活動一連9天在虛擬平台Cryptovoxels舉行，入場人士透過虛擬身分，走入三個主題展區，除可選購賀年限量精品，也可欣賞價值過百萬NFT藝術展覽 、 品牌如FILA的主題館，同時可遊覽桃花樹許願祈福 、觀看DJ表演等，享受不同的互動體驗 。

該次「元宇宙年宵」主辦單位過去不乏舉行實體展覽經驗，FEEDHK及Group 108創辦人袁振雄分享：「2017年我們曾在中環摩天輪下舉行首個『MART IN HK』，活動有超過60個時尚及年輕品牌、車展參予，以及有藝人倒數表演等，當時4日活動吸引超過13萬人次，亦為公司奠定基礎及營運方向。我與合夥人那時萌生將活動打造成IP的想法。其後在2019年就在上海南京東路舉行一場『MART IN SHANGHAI』，首次衝出香港。」

▲ 2017年在中環的實體「MART IN HK」展覽。

兩星期籌備網上年宵

2021年疫情期間，FEEDHK跟香港旅遊發展局合辦一場Phygital的「Online + Offline」版本的『MART IN HK』，並配合PMQ的實體showroom展出。Online店最後共吸引共40萬瀏覽次數，令袁振雄發現網上活動不只可行，更會愈趨流行。

今年農曆新年前，原定會在中環舉行大型年宵市集，但因政府宣布煞停所有大型新年活動，令籌備中的工作全部叫停。袁振雄憶述：「疫情期間，許多同類公司選擇靜觀其變，我們卻反其道而行，迅速變陣，改變模式，由實體展覽搬到虛擬世界，於是便創造了『MART IN METAVERSE元宇宙年宵』。」由著手構思活動內容，資料蒐集、執行、宣傳，至完成活動，團隊只用了兩個星期去進行，最終入場人數超過5萬人次瀏覽，可說成績驕人。

以兩星期完成的活動來說，我們對成果感到滿意，而參展的品牌也對成績感到理想及新鮮，成果要歸於我的團隊兩星期不眠不休在新年前把活動完成。

袁振雄稱，公司過去一直秉持「顛覆傳統思維，一見前所未見」為活動宗旨，而元宇宙的概念正好可以大有發揮。「隨著時代的發展，我們都要與時並進，為活動注入全新概念，突破固有思維。我們認為元宇宙會愈趨成熟，大家會逐漸適應玩法，需求將會增加。」因此FEEDHK今年3月成立了元宇宙的內容營銷公司 「 MMMeta」，主要為企業打造全新元宇宙一站式解決方案。

▲ 「元宇宙年宵」中的NFT藝術展覽。

將舉辦元宇宙慈慈活動

新成立的「MMMeta」除了舉辦市集，現時亦計劃發展不同模式及性質的活動，例如藝術展覽、運動會、車展，甚至B2B的環球展覽等。他透露：「我們團隊現正在籌備一個元宇宙慈善活動，利用NFT作為慈善及實際用途，將會鑄造不同類別的NFT，買家購買後會獲得頭像使用權， 而活動收到的NFT部分得益將會捐款至慈善機構。」

他指NFT將會包括東南亞不同地區的旅遊套票、酒店住宿禮券、主題公園門票、美食餐飲券等，待香港開關後，買家可用NFT換領實際用途，現時活動正在與不同旅遊發展局談洽，藉此推動東南亞旅遊業。

▲ 不同品牌商進駐元宇宙展覽。

此外，有感市民已經長時間沒有團體活動及娛樂，所以萌生元宇宙慈善活動的概念，有意集合亞洲及香港歌手、名人和KOL進行表演，為市民打氣及帶來正能量，又可為慈善出一分力。

虛擬活動更普及

袁振雄預料此類虛擬概念營銷活動將會更普及。「香港租金高，而展覽需要空間大的地方，以展覽或大型活動為例，頗適合在元宇宙中舉行，而且不限入場人數。元宇宙中有著各種千變萬化的互動，亦能展示一些現實生活中較難發生的宣傳手法，更能夠提高展覽的趣味性。」

▲ 過去「MART IN HK」的歌手表演將來或可搬到元宇宙。

他相信元宇宙繼續發展，能改變零售業的傳統模式，將來元宇宙體驗配合線下實體活動互動，對客戶和用家都可產生最大效益。「疫情期間，市民已長時間沒有集體活動及聯繫，零售行業更大受影響。在元宇宙中，『入場人士』可化身虛擬身份，仿如置身實景，可相約朋友行街、睇表演，多人聚集都沒有問題；又可以開咪說話，或用文字與人溝通等。此舉有助傳統零售行業在有限的實際環境下作出新世代的轉變，為其銷售帶來新渠道。」

▲ FEEDHK及Group 108創辦人袁振雄相信虛擬展覽將更普及。（受訪者提供）

記者：陳家昌