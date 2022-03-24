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【留家抗疫】親子留家抗疫電視資訊解悶 運動健康+家居煮食+兒童學習

休閒消費 13:53 2022/03/24

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香港沙灘排球代表江卓儀（Sonia）受邀上《有線星級學堂：輕鬆在家gym》，與觀眾一同運動。（商戶提供）

有線、香港開電視推出全新計劃《有線‧香港開電視陪你在家開心啲》，提供涵蓋防疫資訊、社區關懷、運動健康、家居煮食、影視娛樂、網上娛樂、兒童學習等範圍的服務，陪伴觀眾共度疫境。

節目及內容多元化，適合一家人輕鬆開心留在家中，包括:

梁茵及鄺芷凡擔任《疫境中的餐桌》之嘉賓，跟名廚李偉強學習廚藝。（商戶提供）

《疫境中的餐桌》：每集請來名廚或KOL界烹飪新星作嘉賓廚師示範菜式，亦與逾100間香港餐飲集團、小店食肆及食品供應公司等合作，搜羅優惠食品，一次過為觀眾解決每晚菜式以及材料價格等烹飪煩惱

《有線星級學堂：輕鬆在家Gym》：防疫措施下，運動機會大大減低，節目由星級運動員飛鏢世界冠軍梁雨恩、羽毛球女單獎牌得主葉姵延、世界武術（散手）錦標賽銀牌得主曾海蘭等，帶領觀眾一同運動。更會為觀眾搜羅最新潮且多元化的運動方法，讓觀眾於家中充滿樂趣地做運動。

著名音樂人趙增熹受有線邀請，義務為40位醫護界人士共同制作的醫護打氣歌《不要放棄 Never Give Up》監製。（商戶提供）

《不要放棄》：邀請著名音樂人趙增熹監製，聯同40多位醫護界代表共同作曲、填詞、演奏並親自演唱歌曲，以音樂及歌聲為日夜堅守崗位的醫護人員打氣。

《全城抗疫講呢啲》：邀來一眾政府衞生相關官員及醫學界不同範疇的專業人士，攜手為觀眾提供最準確有用的資訊，與你明辨真假疫情資訊，一同聯手抗疫。

《細路開電視》：因應小朋友提早「放暑假」作全面升級！《細路開電視》周一至周日每日陪伴小朋友，參與各式各樣益智活動。

記者：王嵐

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