【星二代】張繼聰謝安琪豪宅慶祝細女生日　5歲張靖性格鬼馬似爸爸讀英基幼稚園

▲ 張繼聰謝安琪在豪宅慶祝女兒張靖5歲生日。

圈中恩愛夫妻張繼聰與謝安琪（Kay）的細女張靖（Kakaball）昨日（23日）5歲生日，在疫情下一家人選擇在家中低調慶祝，Kay依然悉心為生日會布置，放有她最喜愛的米白色及大地色氣球裝飾，又大玩棉花糖機，一樣過得好開心。

最新影片推介︰

Kay與張繼聰在社交平台分別上載照片及影片祝賀女兒生日，Kay分享的生日會影片中，可見她與14歲大仔張瞻和細女一起玩棉花糖機，張瞻又陪妹妹切士多啤梨蛋糕，氹得妹妹滿面笑容。生日會沒有豪華布置，一家四口享受簡簡單單的快樂。Kay對細女的期望也很簡單︰

繼續做個善良快樂嘅小朋友，咁樣就足夠。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

張繼聰感謝Kay︰母親永遠最偉大

張繼聰也分享了細女玩氣球的短片，表示會繼續負責「每日都令你好開心，你就負責健康長大，做個善良嘅人」。張繼聰還貼出Kay當年臨盆前腳腫的照片，感謝老婆的付出。

感謝我嘅太太，五年前嘅今日，對腳腫到咩咁……母親永遠都係最偉大，Love u！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

「愛妻號」張繼聰連日來都在家陪伴妻兒防疫，搞笑鬼馬的他令女兒不愁寂寞，兩父女一起跳舞又玩Barbie公仔。早前他更陪妻女整蛋糕，他充當攝影師拍下整個過程，雖然製作失敗但過程非常溫馨。

▲ Kay早前帶一對仔女齊齊拍MV。（IG圖片）

女兒張靖也遺傳了爸爸的鬼馬性格，連影學生相都整蠱做怪，曾擺出一副厭世樣令人發笑。張靖現時就讀英基轄下的幼稚園，而14歲的張瞻則已升上英基屬下的私營獨立學校啓新書院（Renaissance College）。

英基一條龍 學費最貴$10萬

英基學校協會（ESF）轄下共有22間學校，包括5間幼稚園、9間小學、5間中學及3間私營獨立學校。5間國際幼稚園分別是雅柏、曉新、青衣、東涌及烏溪沙，2021/22年度學費由$77,000至$100,000不等，視乎所屬學校而定。每年9月1日至30日接受下學年的K1中央入學申請。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

英基推行幼稚園至高中「一條龍」入學政策，即入讀英基國際幼稚園K1，而又適合接受主流英語教育的學生，保證升讀英基的小學及中學至第13班（Year 13），接受共15年教育。在報讀K1時需接受入學評估。學校會與申請學生及家長會面45分鐘，透過遊戲及傾談觀察學生的英語能力，以及了解其家庭背景等。

買$50萬債券優先獲K1面試

此外，英基於2019年推出幼稚園50萬債券計劃，費用與英基的「個人提名權計劃」相同，持有人的子女保證優先獲得英基幼稚園K1面試機會。如接受學位，在修畢K2班課程後，而適合接受主流教育，便可直升英基屬下小學，屆時債券會轉換為個人提名權。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳