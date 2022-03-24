【足部疾病】汪明荃生雞眼意外發現患高足弓　拆解患症成因及治療

▲ 汪明荃被醫師發現患上高弓足。

資深藝人汪明荃（阿姐）由年輕到現在都非常愛美，家中收藏很多靚衫、不同類型的鞋及名牌袋，阿姐曾在西貢豪宅天台，趁好天氣「豪曬」珍藏，將家中的衫、袋、鞋「大曬冷」，粉絲才知道阿姐的貪靚程度！

最新影片推介:

為了工作，阿姐要配合場合穿上不同類型的鞋示人，所以容易患上雞眼，她在社交網透露腳趾公及第二隻腳趾同時生雞眼，兩趾碰在一起弄得她極痛，遂使用雞眼貼，用了兩天，但沒有改善，她惟有求醫足部醫師，她說：

用了兩天，兩隻雞眼沒有縮小、反而啲皮仲厚咗、硬咗 、痛咗，惟有去找（足部治療師），用刀片去批雞眼。

怎料醫師為阿姐醫治雞眼期間，意外發現她患有「高足弓」，醫師即場為阿姐訂製合適的鞋墊，阿姐將整個量度腳掌的過程放上網，自言希望合適的鞋墊能改善令她行得更好。



何謂「高足弓」?



根據香港理工大學康復治療診所資料，「高足弓」是常見的足部病患之一，嚴重者可引致膝部、臀部和脊椎痛症，而預防方法是穿着合適鞋履，以配合不同活動和場地的要求。避免穿着尖頭鞋，超過兩寸的高跟鞋。鞋底過硬或後跟過軟、承托力不足的鞋履也是不理想的。



「高足弓」治療方法



1. 訂製合適的鞋墊：緩和衝擊力為主

2. 保養筋膜：多伸展足底筋膜，放鬆腳底。把網球、棒球或者筋膜球放在腳底滾動3-5分鐘

3. 多用熱水浸腳，放鬆筋膜

4. 用滾筒放鬆下肢筋膜，腿後側及小腿外側、大腿外側。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗薇