  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (週四) 14:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【足部疾病】汪明荃生雞眼意外發現患高足弓　拆解患症成因及治療

健康 13:19 2022/03/24

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

汪明荃被醫師發現患上高弓足。

資深藝人汪明荃（阿姐）由年輕到現在都非常愛美，家中收藏很多靚衫、不同類型的鞋及名牌袋，阿姐曾在西貢豪宅天台，趁好天氣「豪曬」珍藏，將家中的衫、袋、鞋「大曬冷」，粉絲才知道阿姐的貪靚程度！

最新影片推介:

為了工作，阿姐要配合場合穿上不同類型的鞋示人，所以容易患上雞眼，她在社交網透露腳趾公及第二隻腳趾同時生雞眼，兩趾碰在一起弄得她極痛，遂使用雞眼貼，用了兩天，但沒有改善，她惟有求醫足部醫師，她說：

用了兩天，兩隻雞眼沒有縮小、反而啲皮仲厚咗、硬咗 、痛咗，惟有去找（足部治療師），用刀片去批雞眼。

怎料醫師為阿姐醫治雞眼期間，意外發現她患有「高足弓」，醫師即場為阿姐訂製合適的鞋墊，阿姐將整個量度腳掌的過程放上網，自言希望合適的鞋墊能改善令她行得更好。

何謂「高足弓」?

根據香港理工大學康復治療診所資料，「高足弓」是常見的足部病患之一，嚴重者可引致膝部、臀部和脊椎痛症，而預防方法是穿着合適鞋履，以配合不同活動和場地的要求。避免穿着尖頭鞋，超過兩寸的高跟鞋。鞋底過硬或後跟過軟、承托力不足的鞋履也是不理想的。

「高足弓」治療方法

1. 訂製合適的鞋墊：緩和衝擊力為主
2. 保養筋膜：多伸展足底筋膜，放鬆腳底。把網球、棒球或者筋膜球放在腳底滾動3-5分鐘
3. 多用熱水浸腳，放鬆筋膜
4. 用滾筒放鬆下肢筋膜，腿後側及小腿外側、大腿外側。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗薇

相關文章

【粵劇宗師】羅家英醉心粵劇60年求創新　因一齣戲與汪明荃情定梨園
15:09 2021/12/15
【粵劇宗師】羅家英醉心粵劇60年求創新　因一齣戲與汪明荃情定梨園
【青春不要臉】為6秒電視畫面翻拍汪明荃經典床褥廣告　伍樂怡被80年代唱腔考起
11:58 2022/01/19
【青春不要臉】為6秒電視畫面翻拍汪明荃經典床褥廣告　伍樂怡被80年代唱腔考起
【MIRROR成員】AnsonLo+Edan+Jer向羅家英拜年　最潮汪明荃即學《Megahit》手勢
10:36 2022/02/04
【MIRROR成員】AnsonLo+Edan+Jer向羅家英拜年　最潮汪明荃即學《Megahit》手勢

你可能感興趣

【粵劇宗師】羅家英醉心粵劇60年求創新　因一齣戲與汪明荃情定梨園
15:09 2021/12/15
【粵劇宗師】羅家英醉心粵劇60年求創新　因一齣戲與汪明荃情定梨園
【青春不要臉】為6秒電視畫面翻拍汪明荃經典床褥廣告　伍樂怡被80年代唱腔考起
11:58 2022/01/19
【青春不要臉】為6秒電視畫面翻拍汪明荃經典床褥廣告　伍樂怡被80年代唱腔考起
【MIRROR成員】AnsonLo+Edan+Jer向羅家英拜年　最潮汪明荃即學《Megahit》手勢
10:36 2022/02/04
【MIRROR成員】AnsonLo+Edan+Jer向羅家英拜年　最潮汪明荃即學《Megahit》手勢
健康問題 健康養生 汪明荃

最高瀏覽

【KO便秘】男子便秘20天5公斤宿便　醫生徒手挖出糞便緩解【附通便食物】
18:41 2022/03/23
【KO便秘】男子便秘20天5公斤宿便　醫生徒手挖出糞便緩解【附通便食物】
【明星豪宅】林盛斌太太拍片騷九龍塘新居內貌　阿Bob子女睡房各自擁有獨立溫習區【多圖】
12:37 2022/03/23
【明星豪宅】林盛斌太太拍片騷九龍塘新居內貌　阿Bob子女睡房各自擁有獨立溫習區【多圖】
【老婆出軌】健身教練車內捉姦痛毆情夫　妻偷食流浪漢辯稱︰上帝要我幫助弱勢
17:04 2022/03/23
【老婆出軌】健身教練車內捉姦痛毆情夫　妻偷食流浪漢辯稱︰上帝要我幫助弱勢