【性侵繼女】涉性侵10歲繼女囚12年　繼父申上訴許可被拒

▲ 繼父涉性侵繼女判囚12年，早前向上訴庭申請上訴許可今被拒。資料圖片

現年56歲地盤工涉於3年間分別在內地及香港住所，肆意性侵犯當時10至13歲繼女，涉案地盤工早前經審訊後被裁定兩項強姦罪成，被判監12年。地盤工早前向上訴庭就定罪申請上訴許可被拒。上訴庭法官於判決書指，基於疫情關係，本判決為未經聆訊之書面判決，若申請人不服可重新提出申請，惟若屆時法庭認為沒有可上訴理據的話，可扣減其已服之部份刑期。

任職地盤工的被告現年56歲，原被控3項非禮、3項強姦、兩項向16歲以下的兒童作出猥褻行為及1項未經同意下作出肛交。事發於2015年9月至2019年2月7日期間，於香港及內地的住所內發生，事主X為被告繼女，當時8至12歲。案件於高院經審訊後，陪審團裁定兩項強姦罪成，其餘控罪不成立，法官就兩強姦罪判監12年。

上訴人沒有律師代表，根據其申請上訴通知書提出之理據，上訴人質疑陪審團錯誤接納控方證供，沒有充分考慮法醫報告之疑點，以及存在於其他控罪的疑點，亦適用於被裁定罪成之兩項控罪，認為兩罪之裁決並不穩妥。

律政司一方回應則指，法醫證供顯示性交次數及時間長短，與是否造成處女膜穿透性受損沒有必然關係，證供屬中性，未有削弱控方案情。上訴人所指出的疑點，只是辯方大律師於結案陳詞時，在沒有任何證據基礎下意圖說服陪審團接受性交次數多，必然造成處女膜留下痕跡或穿透性傷痕，屬辯方的揣測，不屬任何疑點。

律政司一方又指，單就陪審團不能肯定事主某部份證供，但接受其關於定罪之兩項控罪的證供，律政司一方認為不等同有關定罪裁決屬不檼妥。事主首次與社工會面時已詳盡提及兩罪之案情，於盤問下亦沒有任何動搖，故此有關定罪並無不穩妥。

上訴庭同意律政司一方說法，指兩項上訴理由沒有可供爭辯之處，拒絕上訴許可申請。上訴庭又指由於疫情關係，本判決為未經聆訊之書面判決，若上訴人不服可重新提出申請，但若上訴庭屆時與本判決一致，則可能發出減時命令，即不把申請人已服之部份刑期視為刑期。

控方早前於開案陳詞指，女童與母親未取得單程證前，及至母女移居香港，繼父分別到內地探訪及在港同住期間涉性侵繼女。被告警誡下表示是無中生有，被告自辯時指女童母親出軌，質疑女童受其母教唆作出指控。法官早前於判刑時斥被告假繼父之名，行淫慾之惡，嚴重違反繼父之責任，對事主及其母之傷害難以想像，令人憤慨。

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記者：林育慧