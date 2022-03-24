【講你都唔信】曾志偉自爆在婚宴醉酒上失言　上山詩鈉女兒成靚女星二代

▲ 曾志偉爆經典醉酒失言事件。

TVB全新綜藝遊戲節目《講你都唔信》現正播放，「獎門人」曾志偉聯同錢嘉樂帶領馮盈盈、丁子朗、鄭衍峰、江嘉敏、方紹聰及林秀怡擔任主持。

節目每集邀請兩組嘉賓作賽，圍繞當晚主題大爆「講你都唔信」趣事及秘史，並由另一隊伍競猜故事虛實。

每晚分數較高一隊可晉級至第二集，並與新加入挑戰的隊伍比拼，最終勝出隊伍有機會贏取大獎。

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前晚（3月22日）及昨晚（3月23日）一集中，嘉賓陣容除有「烈女隊」的江美儀、莊鍶敏、黃婧靈，還分別加入「森美旅行團隊」的森美、麥美恩、吳若希，以及「食腦三子隊」的何廣沛、郭子豪、方紹聰（奶仔）。

兩集節目主題分別是「一生人最瘋狂嘅事」及「飲醉酒的經歷」。

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在婚禮醉酒失言

當中，曾志偉自爆多年來在飲宴上都不時飲醉酒，甚至還沒開席時便飲醉，相信大家都見慣不怪。今次志偉在節目上分享一次醉酒失言的事件。

原來他當年在相識多年的好友的上山詩鈉婚禮台上，因醉酒失神，竟然在台上一時錯叫嘉賓一起起立默哀，認真驚嚇。其實志偉與上山詩鈉在16歲的時候已經相識，二人感情要好，故相信當時上山詩鈉都沒有責怪志偉。

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家族演藝世家

現年57歲的上山詩鈉可說屬演藝世家，她是演員曹查理的外甥女、張智霖的表姐。

上山詩鈉於80年代出道後曾任歌手並拍攝電影，曾與張曼玉、梅艷芳、劉嘉玲、吳君如、曾華倩、藍潔瑛、邱淑貞、羅美薇封為「九龍女」。

她曾有過兩段婚姻，自從與第一任丈夫、旅行社高層Edmond Fan結婚後退出幕前，二人誕下Hilary，惜最後離婚收場。

後來上山詩鈉與當警察的孔小寶結婚，可是婚姻僅維持兩年便結束。曾經有4年時間，上山詩鈉帶同女兒與俞琤同居。

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最索星二代

隨後，這麼多年來上山詩鈉一直獨力撫養女兒Hilary，更供養Hilary到美國升學。而Hilary亦不負媽媽所望，在美國完成大學課程，加上她遺傳了媽媽的優良基因，未畢業前已憑其甜美外貌收到各大品牌的工作邀請。

樣貌標緻兼身形弗爆的Hilary，不時在社交平台上大晒靚相，深受網民喜愛，更成為很多品牌的寵兒，難怪有最索「星二代」之稱號。