【抗疫湯水】中大中醫學院推介一款中藥湯水紓緩症狀　9種藥材煲30分鐘即可【附材料做法】

▲ 有關中藥湯水可有助患者紓緩症狀。（iStock圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，在社區主要流行的Omicron變種病毒主要影響患者的上呼吸道，感染後常見症狀包括咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、鼻塞等。中大香港中西醫結合研究所所長兼中醫學院副院長林志秀推介一款中藥湯水，可有助患者紓緩症狀，亦可作一般保健之用。

藥材：黃芪15克，桔梗12克，防風10克，白朮15克， 銀花15克，連翹15克，藿香10克，薏苡仁15克，甘草6克

煮法：大火煮滾，中火煮30分鐘即可。日服一劑，適合2至3人服用

功效：健脾益氣，清熱利咽，固表祛邪，提高機體免疫力

▲ 中醫學院副院長林志秀。（資料圖片）

林志秀表示，從中醫臨床經驗和現代中藥藥理研究結果來看，黃芪是一種非常有效的補身中藥，具有健脾益肺，補氣固表的功效。桔梗具有宣肺祛痰，清利咽喉的功效，是臨床上常用來治療咽喉發炎的中藥。長期服用，可以有效提升人體的體液和細胞免疫功能，特別適合患有慢性病、氣血虧虛、抵抗力弱，且經常感冒的人士。

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責任編輯：郭詩詩