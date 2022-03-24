【家居隔離】家長濫取尿片奶粉不果鬧足1小時　居安抗疫熱線專員呼籲：留俾有需要家庭

▲ 居安抗疫熱線接線生指有家長濫取尿片奶粉。

本港第五波疫情，政府設有「居安抗疫」熱線，給有需要的在家隔離人士提供支援。近日有職員網上發文，指有家長濫用此渠道去取尿片及奶粉，有取不到家長更因而投訴，他呼籲家長衡量是否急切需要，宜將物資留給有需要家庭。

家長濫取奶粉尿片

有居安抗疫熱線接線生周二（22日）向Facebook專頁「公務員secrets」投稿，呼籲市民請衡量自己是否有急切需先才致電要求物資，他尤其提及家長，認為有些家長以孩子為由，濫取奶粉尿片等物資，更有取不到者大罵職員。

家有小朋友及嬰兒，唔係大晒，既然有小朋友及嬰兒就更應該儲好一定的奶粉、尿片，而唔係拎唔到就發脾氣及投訴鬧足一個鐘。

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該抗疫熱線職員提及父母要為孩子多設想，準備好奶粉尿片，請大家勿再濫用此渠道去拎物資。最新指引，衞生署更新了如確診又已打2針疫苗的隔離期，如第6及7日快測呈陰性則可以出外購物。

延遲送物資予獨居長者

內文提及有為數不少的獨居長者、七老八十的老人家，以及傷健人士致電要求物資，當很多人需要送貨就會延遲送物資予以上有需要者。

請巿民們留返俾啲真正有需要的家庭。每個做父母的都有辛酸事，大家會體諒，但不是父母們的藉口。

網民意見不一為家長平反

有關帖文引來網民很大迴響，意見不一，有網民認同投稿者，知悉有人濫用資源，「我上網見人晒有懶人包教學，可以點攞3次」、「唔排除小部份人係想唔用自己錢買」，另有網民指出BB用奶粉尿片有習慣，取物資收到不同牌子都未必用得著。

另一方面，有網民為家長平反，有曾隔離的網民媽媽指出家長為照顧孩子不會常出街，而且當小朋友確診，很多時父母一家都中招隔離，「家中有囤鮮貨都會食晒，無物資先打會唔會太遲？需要就打電話」，她自己囤了很多尿片奶粉，並慶幸最後隔離幾日外賣可送到上樓，有段時間是外賣員不送上門。有網民指出「大人餓得，小朋友唔餓得，你就明點解啲父母咁勞氣，用下同理心啦」、「網購要等幾耐，你知唔知？我最近訂HKTVmall，佢話15日後先送到貨」等。

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居家抗疫熱線服務

民政總署已從社會福利署全面接手並即時開展居家支援物資派遞服務，為尚待入院或入社區隔離設施人士而要留在家中，但未能自行安排所需的基本日常用品和食物，提供上門派遞服務。在上月初推出的1833 019「居安抗疫」24小時熱線已經由100條增加近3倍至目前280條。

民政事務局呼籲，「居家抗疫人士」及其家人應盡量透過親戚、朋友安排或透過互聯網、電話訂購日常用品和食物，讓民政總署的居家支援物資派遞服務能更好地為真正有需要的人士，提供適切和快速的抗疫支援。

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責任編輯︰王明芳