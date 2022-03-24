【COLLAR新歌】《Never-never Land》MV出動私伙　Soching誤踩蟻竇Candy首著吊帶裙

▲ COLLAR新歌《Never-never Land》MV已播出。

從ViuTV節目《全民造星IV》而誕生的女團COLLAR，繼首支團歌《Call My Name!》推出後，上周推出第二支團隊單曲《Never-never Land》，新歌MV於昨晚（3月23日）首播。

COLLAR的八位成員邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、蘇芷晴（Soching）、王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）、蘇雅琳（Ivy）及李芯駖（Sumling）一洗在《Call My Name!》的酷爆形象，以全新造型示人。

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《Never-never Land》以白日夢世界為主題，曲風輕快、帶小清新感覺。

MV內的COLLAR以背心、短裙、露腰裝上陣，散發陣陣的青春氣味之餘，亦撇下「女神」光環，做出趣怪、奇特的表情，展現真我個性一面。

COLLAR透露今次推出第二首團歌，主要因為疫情下，大家都疲於抗疫，辛苦了，希望透過新歌作療癒之用，呼籲大家不妨發發白日夢，喚醒輕鬆愉快的心情。

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加個人元素

新歌注入了不少成員個人元素，每位成員都出動私伙作為MV中的小道具。

Day表示：「今次新歌MV加入好多自己元素，自己嘅小公仔、太陽眼鏡都可以喺MV度出現，真係幾得意。」

Soching就笑言今次MV難得可以做自己：「唔使擺甫士，可以做自己，好難得可以咁做，平時出嚟要型、要靚，今次係最真實，甚至乎有樣衰一面畀大家睇。」

Winka亦認為新歌MV貼近日常她們真實一面。

▲ （大會提供）

長收禁食令

提到今次MV衣著上比較清爽，部分成員更要露小蠻腰，問到拍攝前可有收到經理人Wing戴穎的「禁食令」？

COLLAR眾女笑言長期都收到Wing的「禁食令」，但相信各成員知道要以清爽造型上陣拍MV，必定會自制。

Sumling直言為今次拍攝而做Gym，而向來貪食的Ivy表示會跟大家分享低卡零食，至於Candy自言很少以清爽造型示人，今趟衣著對她來說是一大新嘗試：「如果唔係拍MV，未必有咁機會著出街，一直都想試穿吊帶裙，今次終於試到，好開心。」

MV其中一個鏡頭要到草地拍攝，COLLAR不僅成為蚊子的大餐，穿著涼鞋的Soching更不慎誤踩蟻竇，搞到隻腳一點點又痕又腫，她說：「平時見昆蟲都會崩潰，不過拍嘢盡量唔想呈現呢一面，但嗰刻真係搞唔掂，想喊出嚟。」

▲ COLLAR新歌《Never-never Land》MV已播出。

欲與Wing同框

此外，提到《Call My Name!》成績驕人，今次再推出新歌《Never-never Land》可會感到壓力？

COLLAR認為不會有壓力，Marf表示：「得到支持當然開心，但上次出歌都冇話要達到一個咩成績，比起成績，今次出歌希望平靜大家嘅心情，令大家聽呢首歌會覺得舒服、諗番啲開心事情出嚟。」

問到下次再拍MV，會否希望邀請嘉賓上陣？眾人異口同聲指希望跟經理人Wing合作，Gao笑言希望跟Wing同框。