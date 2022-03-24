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【聲夢JUNIOR】大熱門Crystal獲Eric Kwok稱讚　Caitlin憑潛藏感染力俘虜觀眾

娛樂 14:09 2022/03/24

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《聲夢Junior》

《聲夢 JUNIOR》於本周日（3月27日）播出最終回，上集《聲夢 JUNIOR》內，Charlotte以12歲之齡跳唱《跳舞街》技驚四座、成功彈出成最強黑馬，獲網民讚好，好評度更一度超越 Aster，十強最終花落誰家仍充滿變數。 

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Crystal獲高評價

本集除了有 Dance Group 餘下三位成員Haily（梁栩寧）、Crystal（梁善知）及 Tate（伍梓瑜）上台獻唱《囍帖街》、《愛情陷阱》及《願》，還會宣布尚未曝光的十強最後四個席位。據知Dance Group三人之中，以熱門姿態殺入決賽的Crystal贏得極高評價。

本身是公開賽常客兼冠軍級人馬的Crystal，為求上台一刻做到最好，事先上了三次唱歌及一次排舞堂，兼在家中無限排練，結果不負眾望，中氣、自信兼台型十足唱出參賽歌，Eric聽畢亦忍不住讚嘆兼搞笑謂:「我淨係知如果我係你爹哋，我唔想同你鬧交，你咁有中氣咁長氣，好犀利呀!」

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參賽者各有支持者

此外網民亦十分關注十強餘下最後四個席位，紛紛留言表達心水，綜合網上各方聲音（包括 YouTube KOL 平台），目前最新走勢以（排名不分先後）Caitlin（楊秉頤）、Ricky（童文）、Vici（莊殷玥）、Breman（張鍩民）最被看好殺入十強，至於樣子甜美討好的Nicole （張嘉悅）及 Isabel（黃可琳）亦各有支持者。 

Caitlin之所以呼聲愈來愈高，全因她在第三集中，無論是在錄音室獻唱《命硬》，或是綵排《Hopelessly Devoted To You》，即使是短短數秒的演出，網民仍能感受其聲音中潛藏的感染力。

至於Ricky除了本身唱歌動聽及表現平穩，可愛聰穎的性格亦為其大大加 分，早前他與偶像 Hana (菊梓喬）的「甜蜜」互動。

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黃敬佩讚Charlotte

去年曾為《聲夢傳奇》擔任比賽評審的音樂人黃敬佩老師，亦有在其 YouTube 頻道談及心水最終勝出四強人選為Charlotte、Aster、Jasmine及Breman。

她更對Charlotte讚不絕口: 「佢真係幾有特色，好深刻！佢跳唱都做得好好，好有活力、好夠氣，同埋啲 Attack 位做 得好好，睇得出係畀心機練過。尾音收得好，冇走音，動作亦都好有力，冇揸流攤，我相信佢四、五年後可以好獨當一面。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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