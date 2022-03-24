【煽動意圖】涉煽動意圖罪被控　藝人阮民安申保釋覆核被拒續還押

▲ 藝人阮民安今被解往西九龍裁判法院申請保釋覆核被拒。資料圖片

藝人阮民安涉於2021年9月起，在社交媒體發佈具煽動意圖的貼文，早前被警方國安處拘捕，被控1項作出1項或多項具煽動意圖的作為罪。阮早前因懲教院所檢疫，四度未能出庭應訊，今（24日）於西九龍裁判法院處理保釋覆核被拒，阮放棄8天保釋覆核權利，還押至4月14日再訊。

被告阮民安（41歲，藝人），被控1項作出1項或多項具煽動意圖的作為罪。控罪指，被告於2021年9月26日至2022年1月21日期間 （包括首尾兩日）在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook及Instagram發表陳述。當中意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛、激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項、引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，及或引起香港居民間的不滿或離叛。

被告還押已逾1個月，早前因懲教院所須進行檢疫，四度未能出庭應訊。裁判官聽罷控辯雙方陳詞後，拒絕被告的保釋覆核申請，被告放棄8天保釋覆核權利，還押至4月14日再訊。

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記者：梁錦麟