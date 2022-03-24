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【愛心獎】第17屆‧2022愛心獎現正接受提名 獎金得主可獲17萬元美金獎金

休閒消費 13:20 2022/03/24

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第17屆‧2022愛心獎現正接受提名 。

愛心獎自2006年創辦，甄選範圍由香港延伸到台灣、內地、全球華人地區，每屆甄選6至8人，16年來共甄選出海內外98位實至名歸的得獎人。第17屆‧2022愛心獎現正接受提名，獎項終選委員會梁愛詩主席總結第16屆‧2021評選成果時表示，「8位得獎人行善規模更廣、助人範疇更全面。愛心獎如今聞名天下，召喚更多善心人，服務弱勢社群，體現大愛無疆。」

該獎是當今唯一融合海峽兩岸三地的公益慈善獎項，第15屆‧2020年起在香港、北京、台北三地由鳳凰衛視協辦/製作，同步衛星連線舉行頒獎典禮，彙聚分佈在世界各地的得獎人及華人公益領袖共襄盛舉。

最新影片推介：

現凡居住中國內地、香港、澳門、台灣，並持有當地永久居民身份證/全球華裔，不分宗教、性別、職業、年齡等，其愛心善舉符合獎勵標準，均可經推薦機構提名參選。

獎勵標準
(1) 公益創新，慈善文明先行者。
(2)  宗教領袖，慈悲度苦濟難者。
(3) 愛心企業，心繫社會領導者。   
(4) 默默行善，匡正社會風氣者。
(5) 濟困扶危，救助老弱無依者。

本屆相關提名/作業將由即日起在海內外全面啟動，每位得獎人獎金美金17萬元，提名可經由網上系統、電郵及郵寄等方式遞交申請，截止日期為4月30日(六)；頒獎典禮將於12月中旬舉辦，續由鳳凰衛視、東西方慈善論壇、吳修齊文教公益基金會、吳俊傑慈善公益基金會、八大電視、台北科大校友總會、許曉暉紀念基金等協辦，詳情敬請參閱官方網站

網上報名系统連結: https://bit.ly/3woverx

責任編輯：王明芳

弱勢社群 基金 梁愛詩 美元

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