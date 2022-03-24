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【有種老闆娘】自嘆人生欠規劃錯失上半場　陸詩韻重整思路目標45歲退休

娛樂 13:28 2022/03/24

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《有種老闆娘》

由可宜主持香港開電視新節目《有種老闆娘》內，邀請多位職場女強人分享事業心得及感情事，本周五（3月25日）由陸詩韻（Sharon）擔任嘉賓。

由選美出身到轉型成為護膚品牌老闆娘的Sharon，自言上半場人生沒有規劃，參加選美只為圓夢，而2013年經歷生意和感情失敗，令她跌進低潮期，雖然大受挫折，卻令她重整思維，成就了今日的事業。

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Sharon在節目中自言生活規律，日出而作日入而息，被問到人生是否同樣有規劃？

她坦言上半場人生毫無規劃：「求其參加選美，只為一圓心願，因為細個好鍾意同隔離鄰舍玩選美，大個咗覺得有機會咪試下，跟住順理成章入娛樂圈，完全冇諗過要喺娛樂圈創一番事業，喺娛樂圈4年，屋企本身做製衣生意，之後爸爸叫我返去幫手，考慮咗幾個月，就返咗去，繼而之後自己首次創業開咗間貿易公司，發展自己生意。」

計劃45歲退休

直到2013年經歷人生低潮，令Sharon改變了，變得更謹慎及充滿規劃，她謂：「第一次創業，奈何同拍檔誤會，發展唔好；2013、14年可以話係經歷人生最多失敗嘅年份，但如果冇呢兩年，我諗自己唔會醒覺到原來（自己嘅）思維咁唔成熟」

當年的挫敗，令她一度自信盡失：「覺得自己好垃圾，當時有好多唔好嘅報道，有段時間唔想面對任何朋友，只匿喺公司同屋企，自信心低到喺街行過，都覺得人哋係講緊自己。」

陸詩韻接受可宜訪問。

幸好家人的支持，為Sharon提供避難所，令她可以在沉澱過後重新振作，成為今天的護膚品牌老闆娘：「有失敗嘅經歷係好事，每個經歷都學到嘢，如果我而家先跌倒，唔知仲會唔會有戰鬥力企番起身。」

在節目中，Sharon透露起初打算做珠寶生意，但有一天照鏡，發現自己沒有時裝觸覺，因而打消念頭，貪靚的她，注重肌膚保養，繼而啟發她開展護膚品生意。

問到她是否已定下45歲為退休目標，她笑說：「哈哈，係呀，唔係一定要成功先退休，45歲前不停咁跑，有啲攰，所以想45歲後享受人生。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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