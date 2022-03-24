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【帶貨爆喊】上海直播帶貨辛苦轉投王祖藍公司　張文慈定居廣州：想大灣區置業

娛樂 14:06 2022/03/24

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張文慈定居廣州，開展新生活。

近年內地興起直播帶貨行業，藝人張文慈（Pinky）去年4月暫別TVB，移居上海展開其直播工作事業，可惜最終發展未如理想。

今年1月張文慈轉投王祖藍開設的內地經理人公司，新工作新開始，移居廣州的Pinky早前拍片帶大家參觀其新居，融入內地生活的她更高呼：「希望快些在大灣區度置業！」

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搬往廣州定居

張文慈日前於微博分享一段短片，Pinky透露剛搬來廣州定居，故跟網民來一趟Home Tour參觀新居，Pinky的新居為一房一廳設計，她表示雖然只是租屋住，不過裝修簡約舒適，予人溫馨之感。

片中Pinky解釋為何選擇搬到廣州，她說：「有幾個原因的，第一始終大家都同聲同氣，語言上溝通比較方便，其次就是我很喜愛吃廣州菜，廣州美食多！」

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尹天照留言

除參觀閨房外，Pinky家裡更有一個小露台，她開心說：「這是我的小天地，是否好舒服？」，她續說會努力賺錢，希望早日做業主：「其實我都好希望可以快點儲夠錢，在大灣區置業！廣州的BB，如果在街上碰到面，歡迎跟我打招呼，我正式成為你們的鄰居啦。」

不少網民也留言為Pinky打氣，希望她早日置業，當中曾跟Pinky合作的尹天照留言道：「舒服吖，祝妳樣樣順利，天天開心快樂，願神為妳開更多門多多新的工作，Amen。」

網民更估計Pinky所租住的單位靠近廣州豪宅區珠江新城，該區租金約為過萬人民幣。

今年1月加盟王祖藍有股份的經理人公司。（取自微博）

選亞姐入行

現年50歲的Pinky為亞姐出身，她於2016年重投TVB，參與拍攝不少劇集，演技大獲好評。

去年4月，她獲上海一間直播帶貨公司邀請加盟，遂決定移居上海發展，Pinky從事直播帶貨工作達8個月，由揀貨、備稿、銷售、客服等都一手包辦。

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直播賺錢不易

可惜直播間人數不過幾百人，反應差劣，Pinky曾於直播期間忍不住爆喊，更曾於微博大呻「做一個直播真的不容易」，貼出多張直播時手忘腳亂的實況照片。

最終Pinky跟上海公司「和平分手」，今年1月加盟海西傳媒文化暨香港手工藝華南區總部，而王祖藍更是公司老闆之一，Pinky跟黃一山和麥包做同事。

撰文 : TOPick柴犬出動

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