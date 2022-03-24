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【疫苗通行證】楊潤雄指長遠會考慮提高教師接種疫苗要求至3針　推行時間要再與學界商討

社會 13:37 2022/03/24

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楊潤雄指長遠會考慮提高教師接種疫苗要求至3針。（資料圖片）

全港學校在4月底分階段恢復面授課堂，復課後學校亦會推行疫苗通行證。教育局局長楊潤雄今日（24日）表示，長遠會希望以學校教職員接種3針作為要求。

楊潤雄今早接受電台節目訪問表示，在學校實施疫苗行證安排是跟隨政府大政策，雖然以往學界實施或有時間差，但是按政府相關方向進行，因此長遠而言，會要求學校教職員接種3劑疫苗，以對學生、教職員本身等作更好保障。至於會否隨政府要求，與5月31日推行第三階段的疫苗通行證要求，楊潤雄說，要作與學界商討。

楊潤雄又說，尊重學生受教育的權利，疫苗通行證不適用於學生，當局會繼續以鼓勵他們接種疫苗。

教育局以往要求學校接種率達7成才可恢復全日面授課，惟考慮到目前疫情嚴重加上中學生打針情況，決定將恢復全日面授課條件提高至9成，並將要求擴展至小學、幼稚園等；至於實際操作例如染疫學生是否計算等，則有待與醫學專家及學界商討，當局稍後會再發出詳細指引。

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記者：黃悅晴

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