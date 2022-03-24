【大學發展】教大與棍網球總會合作開設選修科目　涉應用運動科學及科技

▲ 教大與香港棍網球總會今日簽署合作備忘。（香港棍網球總會提供）

香港教育大學與香港棍網球總會今日（24日）簽署合作備忘，開設運動科學及科技類的選修科目，課程內容涉及人體動作分析、手機應用程式編程等。

由香港棍網球總會提供的選修科目，涉及應用運動科學及科技，相關學習內容包括人體動作分析、運動技能、運動營養學、手機應用程式編程、網頁開發和大數據分析等，可培養學生的創意、批判思維、適應能力和探究精神。

香港棍網球總會指出，未來與教大合作，透過科學化的訓練提升香港棍網隊的實力，並希望能夠在校內引入棍網球運動，讓更多學生能夠接觸到這項運動。

香港棍網球總行政總裁方剛表示，很高興與教大合作，相信修讀課程的學生，可建立正向教練思維和掌握相關教學法，對其職場表現以至是全人發展均有裨益。教大健康與體育學系副教授及署理系主任謝采揚說，希望藉著合作備，為香港體壇及棍網球隊作一份貢獻。

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責任編輯：黃悅晴