【英國升學】後疫情時期英國寄宿學校頻改制 多間學校拒學生親友作監護人

▲ 英國寄宿學校頻頻改制。

為保障學生安全，英國寄宿學校協會頒布新規定，16歲或以下的國際學生必須由一位英國國籍持有人擔任監護人，如周末及假期時寄宿學校關閉，或遇上意外及緊急事故時，如確診COVID-19，就需要為學生提供住宿、交通安排及支援，並且受法律約束。

疫情期間，有不少監護人是學生的親戚朋友，因沒有合約約束紛紛拒絕照顧學生，確診的學生更被趕出門口。所以，今個學年很多學校都重新編制，如名校Queen Ethelburga、「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）就讀的Headington school、Padworth College都在家長手冊或通告列明「不會接受親屬朋友作為監護人」。

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大家應該怎樣選擇監護人公司？優質監護人應具備什麼條件？

坊間很多監護人公司，要作出初步篩選，可參考英國極具權威的獨立機構AEGIS，專門評核監護人公司的質量，最高級別的「Gold Standard Accreditation」目前只有55間監護人公司獲此資格，門檻甚高，每2年或4年約見學校、家長和學生，三方評核監護人公司，基本要求如下：

1. 所有員工都需要具備良民證、若離開英國超過6個月則需要海外良民證；

2. 需聘請Designated Safeguarding Lead並編制安全政策文件、保險（賠償及個人責任）、並詳述於公司網站上；

3. 需設24小時緊急聯絡人支援所有學生；

4. 需要親身拜訪所有寄宿家庭，評定監護人申請人的居住環境、性格、背景是否適合。

進階版要求：

5. 價值觀與家長相近，如熟悉香港及英國兩地文化及教育制度；

6. 說共通語言，能以廣東話與家長保持良好溝通，同時亦能以英語與學校及老師聯繫；

7. 擁留學經驗，以過來人身份更能了解留學時心理狀態，有助適應文化融入生活；

8. 具教育工作背景，陪伴學生個人成長，有助培養個人興趣及規劃職業生涯。

AEGIS認可監護人公司名單，請按此



P7, Queen Ethelburga Parent Handbook，請按此

Padworth College，請按此

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