【善待外傭】陳敏之為姐姐慶生搭膊頭似足家人　細數娛圈好傭主

▲ 陳敏之視姐姐為家人。

藝人黃子華有句金句「香港人生仔可以冇老婆，但唔可以冇菲傭！」可想而知工人姐姐對一個家庭是多麼重要，但未必很多僱主都會視姐姐為家人，早前就有一段短片在網上爆紅，該名外傭拍片以流利廣東話力數僱主多宗罪，堪稱「外傭界KOL」！

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外傭姐姐離鄉背井幫傭主照顧家庭，而且住在同一屋簷下，理應以禮相待，而圈中也有不少好傭主，其中陳敏之昨日（23日）就上載與兩位姐姐的合照，而敏之的仔仔都與兩位姐姐搭膊頭，可見關係融洽，原來敏之分別為兩位姐姐慶祝生日及歡送，敏之更留言說：「𝑊𝑒 𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢」、「 𝑊𝑒 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑠 𝑦𝑜𝑢」果然是好僱主。



除了敏之外，林盛斌（Bob）都是圈中好僱主，早前他上載一條家中工人姐姐的模仿片段，扮成早前因拍片以流利廣東話力數僱主多宗罪的外傭界KOL，更親自上鏡，因而被揭與姐姐如「餅印兄妹」，Bob不單對自己姐姐好，連對姐姐的同鄉都很好，曾試過請姐姐的同鄉到家中開Party。



而蔡卓妍（阿Sa）找回失聯25年的兒時工人姐姐，對方的銀包一直放着阿Sa兒時的照片，令她非常感動，阿Sa曾發文感謝姐姐對她的疼愛，表示兩人的重遇是緣份的安排。

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責任編輯:陳麗薇