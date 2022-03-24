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【青衣方艙】肥媽以市政協委員+博士身份訪方艙醫院　大讚舒服：好過晒私家醫院

娛樂 15:09 2022/03/24

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肥媽Maria Cordero一向善心，她有感前線醫護辛勞，因此捐1000盒蘋果果膠予6間方艙醫院的工作人員飲用，而且她今日（3月24日）更親到青衣方艙醫院出席捐贈活動。

原來肥媽不只廚藝了得，而且還頗「猛料」，肥媽今次不是以藝人身份出席活動，而是以廣東省梅州市政協委員身份出席，此外大會發出的新聞內，更強調肥媽的「博士, BBS, MH」銜頭。

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環境比私家醫院好

一同出席今日青衣方艙醫院舉行的捐贈活動的嘉賓，還包括保安局首席助理秘書長、香港警務處總警司謝振中；首席入境事務主任楊素英；香港特別行政區立法會立法會議員容海恩。

肥媽在方艙內接受傳媒訪問稱，覺得青衣方艙醫院環境和設施都比想像中好：「睇新聞嘅時候得床板，唔係嘅，你睇下個墊同枕頭幾鬼舒服，環境又好！」甚至更指設施比私家醫院更好。

投身社會養家

現年68歲的肥媽在澳門出生，9歲隨家人移居香港，在小六畢業後踏出社會工作賺錢幫補家計。

她在1986年任職「Canton Disco」駐場歌手，獲泰迪羅賓發掘為電影《龍虎風雲》唱主題曲《要爭取快樂》，由此正式踏入娛樂圈。

結果，肥媽憑出眾歌藝創出事業成就，後來更全烹飪節目主持，更在2014年獲得香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。

她今日受透露，是在今年1月1號獲委任成政協委員，至於其博士銜頭，表示是多年前獲一間西班牙飲食大學所頒發，只是過往一直沒公布此事而已。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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