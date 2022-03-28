【坐月飲食】老公徵詢中醫意見包辦坐月餐　新手媽大讚神隊友一個月變廚神

▲ 馬來西亞一名新手媽媽分享，丈夫一手包辦她的坐月餐。

產婦要好好坐月調理身體，才能恢復體力照顧BB。馬來西亞一名新手媽媽在社交平台分享，丈夫一手包辦她的坐月餐，更徵詢過中醫意見，按她的體質來選食材和烹調，煮出各式各樣的坐月餐。神隊友靠著自學，一個月變成了廚神。

丈夫烹調坐月餐款式豐富

這位新手媽媽來自馬來西亞柔佛州北干那那（Pekan Nanas），她於2月10日誕下兒子，兒子剛滿月不久。近日她在facebook發帖文表示，疫情嚴重在家坐月較安心，而她的坐月餐全由丈夫一手包辦，所有食材都問過中醫意見才烹調。由於她的體質關係，坐月餐的食物以清淡無鹽為主，按中醫「排、調、溫、補」的原則飲食。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

帖文上載了數十張相片，都是丈夫為她下廚的坐月餐，餸菜款式豐富多變。從相片可見，有傳統的中式坐月餐，不少得湯水，也有西式、日式等美食，如全日早餐、全熟壽司。看得出丈夫花了不少心思，連南瓜杞子湯都拉花，還有杞子湯底火鍋，包保妻子吃坐月餐不會吃到悶。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片︰

新手爸媽邊學邊湊B

她曾發文記錄自己的生產過程，預產期是2月10日，但2月9日最後一次產檢時，醫生說她羊水少了，必須去醫院催生。當日下午她入院發現見紅，之後開始宮縮陣痛，直至翌日凌晨產下兒子。她形容生產的疼痛︰

最痛的是要生的那一刻，那個腰痛到無法形容，可以說比火車輾過還可怕，側切縫針也沒這麼痛。

從第一天照顧初生嬰兒的手忙腳亂，到現在熟能生巧，她換尿片、餵奶已很純熟。雖然她與丈夫都是首次成為父母，但她指夫妻「合作愉快」，相信她的丈夫是一位神隊友。為人母一個月，她有感︰

不會就學，世上沒有學不會的事，無論是坐月還是顧娃，我們都做到了！

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳