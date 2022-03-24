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【天氣預測】本港周末天氣回暖　下周初冷鋒再襲氣溫降至最低17度

社會 14:58 2022/03/24

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下周初再有冷鋒襲港。（林宇翔攝）

天文台指，本港今（24日）多雲，間中有雨，吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風，氣溫介乎16至20度，展望明日驟雨逐漸減少，星期六溫暖潮濕，下周初冷鋒再襲，天氣清涼。

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天文台表示，影響廣東沿岸的偏東氣流會在明日逐漸被偏南氣流取代，明日本港仍有驟雨，但會逐漸減少，週末日間天氣回暖，亦潮濕有霧；並預料一道冷鋒會在星期日抵達華南沿岸，下週初本港天氣清涼，間中有雷雨風勢頗大，下周一氣溫將由周日的最高23度，下降至最低17度，新界及打鼓嶺等地區氣溫也會跌至16度，要到下周三才短暫時間有陽光。

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記者：黃小冰

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