【天氣預測】本港周末天氣回暖　下周初冷鋒再襲氣溫降至最低17度

▲ 下周初再有冷鋒襲港。（林宇翔攝）

天文台指，本港今（24日）多雲，間中有雨，吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風，氣溫介乎16至20度，展望明日驟雨逐漸減少，星期六溫暖潮濕，下周初冷鋒再襲，天氣清涼。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

天文台表示，影響廣東沿岸的偏東氣流會在明日逐漸被偏南氣流取代，明日本港仍有驟雨，但會逐漸減少，週末日間天氣回暖，亦潮濕有霧；並預料一道冷鋒會在星期日抵達華南沿岸，下週初本港天氣清涼，間中有雷雨風勢頗大，下周一氣溫將由周日的最高23度，下降至最低17度，新界及打鼓嶺等地區氣溫也會跌至16度，要到下周三才短暫時間有陽光。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰