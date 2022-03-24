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【疫下娛樂】疫情礙電視節目製作　通訊局放寬免費電視播放節目規定

社會 14:58 2022/03/24

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疫情礙電視節目製作，通訊局放寬免費電視播放節目2規定（資料圖片）

第5波疫情蔓延近4個月，影響電視節目製作，通訊局今（24日）公布，決定由3月25日至6月24日暫時豁免本地免費電視持牌機構遵守有關播放完全屬香港本地製作的紀錄片、時事節目及文化藝術節目的規定（「完全屬香港本地製作」規定），以及有關指定播放節目的首播規定（「首播」規定）。持牌機構播放各類指定播放節目的時數將維持不變，而為符合上述指定播放節目規定而提供的節目，重播次數只限一星期不多於一次。
　　 
通訊局於3月9日接獲電視廣播有限公司申請豁免有關指定播放節目須遵守「完全屬香港本地製作」及「首播」的規定，原因為新冠疫情持續，影響其電視節目製作。考慮到疫情的最新發展，以及免費電視持牌機構面對的運作困難，通訊局決定批准有關申請，並同時豁免另外兩家免費電視持牌機構（即香港電視娛樂有限公司及奇妙電視有限公司）須遵守有關規定。

通訊局指，根據免費電視牌照的相關牌照條件，除非獲通訊局批准，否則持牌機構須按規定每星期播放最少若干時數完全屬香港本地製作的紀錄片、時事節目和文化藝術節目。

根據免費電視牌照的相關牌照條件，持牌機構須按規定每日／每星期播放最少若干時數的指定播放節目，即紀錄片、時事節目、兒童節目、年青人節目、長者節目和文化藝術節目；除非獲通訊局批准，上述所有節目均須是首播節目。

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記者：鄧凱文

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