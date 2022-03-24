【網上騙案】網騙失款難追討？　警方解釋追查難度

▲ 警方建議市民網購前要仔細評估風險，盡量避開詐騙專頁。（資料圖片）

警方去年接獲近2萬宗騙案，按年上升23%。不少遭遇騙案的受害者最希望能討回賠償，警方在社交平台指，由於騙徒得手後，迅速利用支付工具將款項轉帳至境外，令警方追查有很大挑戰。

警方解釋，騙徒通常利用境外護照或境外身份證明文件，登記儲值支付工具，並連接「轉數快」系統。當受騙市民經「轉數快」付款後，不法之徒隨即將款項轉帳至境外錢包。由於騙徒人同錢都不在香港，案件追查過程極具挑戰性，遑論追回損失。

警方呼籲，市民決定經網購專頁購物前，要仔細評估風險，盡量避開詐騙專頁。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒