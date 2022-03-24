【新冠口服藥】輝瑞及默沙東新冠口服藥可減死亡風險　藥劑師解構副作用及服藥黃金期

▲ 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明解構兩款新冠口服藥。

本港引入兩款新冠肺炎口服藥，包括由輝瑞研發的「帕克斯洛維德」（Paxlovid），以及默沙東研發的「納皮拉韋」（Molnupiravir）。藥物適用於60歲以上患者，而60歲以下患者將視乎疫苗接種或風險因素而決定。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明接受TOPick訪問，逐一講述兩款藥物的藥效、副作用、適用對象及服藥宜忌等。

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藥效及適用對象

兩款口服抗病毒藥物適用於未打齊疫苗、甚至未打疫苗，病情輕度至中度的患者。患者在出現症狀5日內一定要服藥，如果多於5天，病毒量高，則無法殺死病毒或抑制病毒繁殖。

如患者在出現症狀3日內服食輝端口服藥，可減少入院或死亡率達89%。而如果在有症狀5日內服食，也可減少入院或死亡率達88%；至於默沙東口服藥，在出現症狀5日內服食，可減少入院或死亡率達30%。所以用藥黃金期是出現症狀的首5日。

除了60歲以上患者，60歲以下有風險因素可致重症的患者，都適合服用新冠口服藥。患者血氧濃度必須正常 (正常值為95%或以上），不會太低濃度或血氧度才適合。

不適用人士

默沙東口服藥適用於18歲或以上人士，18歲以下就不適合，因為藥物會影響骨骼和軟骨生長。另外由於會影響嬰兒、胎兒，所以都不適合，亦不適合孕婦、餵哺母乳的女士服用。

而輝端口服藥與默沙東相反，不影響骨骼生長，12歲或以上人士、孕婦及餵哺母乳的女士都可服用，但如果有嚴重腎衰竭或肝衰竭就不建議服用。

藥物副作用

崔俊明表示，毋須太擔心兩款口服藥副作用，因為比較輕微。以默沙東口服藥為例，一般常見副作用是作嘔作悶、有些頭痛。而輝端口服藥就是作嘔，或影響味覺、輕微血壓高，以及肌肉痛等。

輝端口服藥與其他藥物相沖

崔俊明指出，輝端口服藥與多種普通慢性病藥物都起相互作用，可致一些嚴重甚至危及生命的不良反應。他解釋，輝端口服藥內含一種成分是會抑制肝酵素，而抑制了肝酵素，有機會延長某些慢性病藥物留在人體內的時間，以及令水平提高，就會導致有藥物忌用情形。

他舉例，在公營機構或私人市場都常用的降膽固醇藥物Simvastatin，若與輝瑞口服藥一併服用，可致Simvastatin留在體內水平提高，導致橫紋肌溶解症，甚至乎會有腎衰竭，可帶來生命危險。

另一種用來舒緩輕度抑鬱症的藥物「貫葉連翹」，若跟輝端口服藥一起服食，也會令抗病毒藥物功效大減，切忌一起服用。

清楚交代用藥史

崔俊明提醒，病人確診求醫時應準備現正服用的慢性病藥物，包括從公營機構或私家醫生領取的藥物、自行購買的藥物，以及健康產品如中成藥及西草藥、維他命等。如病人不清楚自己正在服食的慢性病藥物學名，可以寫下或拍攝藥盒標籤，求診後讓醫生或藥劑師去判斷。另外他亦呼籲病人要盡快登記「醫藥通」，讓醫生能更清楚病人的用藥資料。

留意嚴重過敏反應

他表示，每人對藥物反應不同，有些人可能對藥物主要或輔助成分過敏，若服用新冠口服藥後出現嚴重過敏反應，就要停藥及盡快求醫。

如果患者服藥後，身體出現紅疹、嘴唇腫脹、呼吸困難、血壓下降、想暈，或腸道有肚瀉腹痛，也有機會是嚴重過敏反應。尤其如發現皮膚有腫脹、有紅疹以及呼吸困難都是危險症狀。嚴重過敏反應可致喉嚨腫脹，阻塞呼吸氣道，有機會導致窒息死亡，需盡快求醫。

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記者：陳昊淋