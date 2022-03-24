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【第五波疫情】財庫局派出逾千人參與圍封強檢　公務員身穿全套保護衣如「被保鮮紙包裹」

社會 15:12 2022/03/24

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財庫局派出逾千人參與圍封強檢，公務員身穿全套保護衣如「被保鮮紙包裹」。（譚以諾攝）

新冠疫情嚴峻，多棟大廈須被圍封強檢。財庫局轄下的財經事務科、庫務科、政府統計處、稅務局、差餉物業估價署、破產管理署、庫務署、政府產業署、公司註冊處、審計署及政府物流服務署，自2月底動員 1064人，統籌和執行9次「圍封強檢」行動，當中共發現853宗初步陽性個案；另政府物流服務署為整個「圍封強檢」策略採購並安排運送所需物資。

參與圍封強檢行動工作的一位稅務局評稅主任表示，比較難處理的要求，主要是3歲以下小孩的大便樣本要由居民直接送交衞生署的指定收集點，有居民覺得不方便，圍封隊員即為居民查找最接近的收集點，讓他們在解封之後可盡快去交樽。

另一位破產管理署二級會計主任則稱，首次穿上全套保護裝備，由於天氣開始回暖，大半天後額頭上的汗水順著眼睛流下，身體像被保鮮紙包裹著浸泡在汗水中，看着沾滿汗水的手套及泛白的雙手，感受到醫護人員長期的辛勞及無私奉獻。

有差餉物業估價署首席物業估價主任指，不少居民向他們們表達謝意：「辛苦晒你哋，加油呀！返屋企要抖下。」但一名政府統計處統計師指，在採樣時段結束後不久，有夜歸的居民情緒激動，要求再次安排承辦商到場為他們作個別檢測。同事除建議他們在解封後根據強制檢測公告的指引進行檢測，亦派發快速抗原測試包予有需要的居民並耐心解釋強檢令的內容，以釋除他們的憂慮。

財庫局常任秘書長（庫務）朱曼鈴表示，3月正好是財政年度結算的高峰期，庫務科及轄下部門的同事一方面兼顧忙碌的工作，另一方面有熱誠及擔當地籌劃進行這「圍封行動」，服務市民。其他同事亦在後勤崗位，確保用於防疫工作的撥款及協助受影響行業的防疫抗疫基金能即時到位，並採購物資及服務、物色場地作抗疫用途以支援其他部門。她衷心感激各同事在每一抗疫環節付出的貢獻。

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記者：黃穎津

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