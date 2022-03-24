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【Chill Club】與MIRROR＋ERROR角逐年度組合　On仔獲後輩拉票：變C AllStar造勢大會

娛樂 15:55 2022/03/24

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「CHILL CLUB年度組合」入圍名單出爐！

ViuTV舉辦音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》，以「人人樂壇 音樂第一」為主題，寓意香港樂壇需要集合所有人的力量推動發展，無論是作歌、寫歌、出歌、唱歌，甚至是聽歌的人，都是樂壇的一份子。

昨晚（23日）的網上直播公布「CHILL CLUB年度組合」的入圍名單，並邀得《CHILL CLUB》節目主持駱振偉（Thor）與部分入圍歌手進行直播。

開直播拉票

「CHILL CLUB年度組合」的入圍資格為於2021年3月7日至2022年2月27日期間的52周內，其歌曲MV曾於《CHILL CLUB推介榜》上榜至頭5位的組合。

入圍「CHILL CLUB年度組合」的包括：C AllStar、MIRROR、Twins、ERROR、MC $oHo & KidNey、P1X3L、艾粒。

昨晚（23日）的直播有C AllStar、MC $oHo & KidNey、ERROR（肥仔、Dee、保錡）MIRROR（Anson Kong、姜濤）及P1X3L參與。

最新影片推介：劉俊謙蔡思韵專訪

變C AllStar造勢大會？ 

MIRROR、ERROR及P1X3L都紛紛為C AllStar拉票，陳健安（On仔）指作為已出道12年的前輩，收到了大家的心意，更笑言是「C AllStar造勢大會」。對於今年《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》將「組合」及「樂隊」分為2個年度獎項，On仔直言「等咗好耐」！

投票支持偶像

樂迷可於2022年4月11日至2022年4月17日期間投票。

參與投票者可在投票時段內從入圍名單中順序投選心目中的三位歌手，獲投票第1位的歌手可獲3分；第2位可獲2分；而第3位可獲1分。投票者只可以投票1次，亦不可重覆投選同一位歌手。

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