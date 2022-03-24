【公民科】考評局公布公民科「達標」等級描述　學生須提出以證據為基礎論點並作簡略論證

▲ 考評局於去年7月公布首份公民科樣本試卷。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）2024年起設公民與社會發展科（公民科）取代通識科，維持必修必考，只設一份試卷，分為「達標」與「不達標」兩級。考評局今日（24日）公布公民科「達標」的「等級描述」及答卷樣本，指出達標考生要展示對學科重要知識的基本理解，並能提出以證據為基礎的論點，並作簡略論證等。

考評局於去年7月公布首份公民科樣本試卷，並於去年11月公布該卷評卷參考。考評局今日公布暫定的等級描述，指出要獲取「達標」，學生的典型表現包括展示對重要知識具基本理解、應用相關知識對課題作出基本的分析；亦要從一些角度解釋個人、社會、國家 、人文世界及物質環境的相互關聯和依存，並展示辨識及處理相關資料的基本能力，要提出以證據為基礎的論點，並作簡略論證，並有效地傳達簡單意念。

考評局公布獲評為達標的樣本答卷，取自去年舉辦的先導測驗。其中涉及《港區國安法》的第2題，要求考生根據資料，就營商環境而言，釋除部分人士對國安法實施的疑慮。樣本答卷中，學生援引資料，指出國安法可保持香港繁榮穩定，而銀行體系沒有明顯的資金流失。考評局評語指，考生能選用適當資料及論點 ，分別就資料A及B的内容，清楚說明可如何釋除有關疑慮。

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至於佔8分的分題d，要求考生闡述學校教育對培養香港青少年國家觀念的重要性。答卷中考生列出，學校透過舉辦國家安全教育日、升旗禮等活動，能夠讓學生營造維護國家安全意識，促進對國家的認識，有助建立身分認同，加強對國安法認識。評語指出，考生能提出論點，並以資料為論據，作出簡略的論證，又提出學校場景中的一些活動，展示考生對重要知識具基本理解，如國家觀念，亦能有效地傳達簡單意念。

第3題則問及大灣區發展，佔6分的分題c要求考生援引資料，支持「香港青年人到大灣區內地城市發展事業，既充滿機遇，亦具挑戰。」的說法，答卷中考生根據資料列出內地的稅率較香港高，又會被視為「境外人士」，無法享國民待遇，因此充滿挑戰，需年青人自行解決問題；不過發展事業時可遇到薪水高的工作。評語指考生能就資料的部分內容簡單描述機遇及挑戰 ， 例如：求職或工作待遇上的機遇、稅率及福利制度的差異帶來的挑戰，亦能辨識及運用資料中部分相關的要點 ，簡單地傳達其意念。

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記者：黃悅晴