【新冠肺炎】楊紫瓊確診新冠肺炎　無奈缺席新片宣傳活動：人生就是苦樂參半

國際巨星楊紫瓊在主演參演荷里活新片《Everything Everywhere All at Once》內,一改昔日型格武打巨星形象,以蓬頭垢面的大媽look示人。

故事講述楊紫瓊與《臥虎藏龍》角色撞名的美國華裔移民「秀蓮」,在家庭事業都面臨危機,丈夫更聲稱自己是另一個宇宙的版本,必需穿越多重宇宙來拯救世界,而楊紫瓊在穿越多重宇宙的過程中更犧牲形象,劇情搞笑。

楊紫瓊最近為此戲作宣傳,原本在早兩天要接受媒體視訊訪問,不過她緊急取消全部行程,原來她感染新冠肺炎,並在社交平台以英文留言:「人生就是這樣苦樂參半,本身今晚電影將在洛杉磯首映,但我不幸確診新冠肺炎,我相信你們知道我是多麼想出現,不過我相信我這戲的家人必定會做埋我嗰份。」

她又表示為他們能夠完成這個作品而感到驕傲,還叫觀眾要好好享受這套戲,其精神與大家同在。

不少好友吳彥祖、黃凱旋、甄子丹等都留言祝她早日康復,大家都表示期待看她的演出。

楊紫瓊入行多年,早已打入荷里活,拍下不少出色作品,97年她拍攝《新鐵金剛之明日帝國》成為第一位華人邦女郎揚名國際,隨後更有《臥虎藏龍》、《盜墓迷城3》、《昂山素姬》、又有客串《銀河守護隊2》等。