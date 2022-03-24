  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (週四) 17:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】楊紫瓊確診新冠肺炎　無奈缺席新片宣傳活動：人生就是苦樂參半

娛樂 16:19 2022/03/24

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

楊紫瓊主演的《媽的多重宇宙》。

國際巨星楊紫瓊在主演參演荷里活新片《Everything Everywhere All at Once》內，一改昔日型格武打巨星形象，以蓬頭垢面的大媽look示人。

故事講述楊紫瓊與《臥虎藏龍》角色撞名的美國華裔移民「秀蓮」，在家庭事業都面臨危機，丈夫更聲稱自己是另一個宇宙的版本，必需穿越多重宇宙來拯救世界，而楊紫瓊在穿越多重宇宙的過程中更犧牲形象，劇情搞笑。

最新影片推介：劉俊謙蔡思韵專訪

【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉最新預告片騷身手　楊紫瓊陳法拉造型曝光【有片】

確診新冠肺炎

楊紫瓊最近為此戲作宣傳，原本在早兩天要接受媒體視訊訪問，不過她緊急取消全部行程，原來她感染新冠肺炎，並在社交平台以英文留言：「人生就是這樣苦樂參半，本身今晚電影將在洛杉磯首映，但我不幸確診新冠肺炎，我相信你們知道我是多麼想出現，不過我相信我這戲的家人必定會做埋我嗰份。」

她又表示為他們能夠完成這個作品而感到驕傲，還叫觀眾要好好享受這套戲，其精神與大家同在。

不少好友吳彥祖、黃凱旋、甄子丹等都留言祝她早日康復，大家都表示期待看她的演出。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

楊紫瓊入行多年，早已打入荷里活，拍下不少出色作品，97年她拍攝《新鐵金剛之明日帝國》成為第一位華人邦女郎揚名國際，隨後更有《臥虎藏龍》、《盜墓迷城3》、《昂山素姬》、又有客串《銀河守護隊2》等。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

楊紫瓊腳傷縫針揭左腳拇趾變形　醫生：穿高踭鞋易加劇外翻
16:52 2019/02/19
楊紫瓊腳傷縫針揭左腳拇趾變形　醫生：穿高踭鞋易加劇外翻
梁朝偉荷里活首作《尚氣》公布卡士　陳法拉+楊紫瓊落實加盟Marvel
11:04 2020/12/11
梁朝偉荷里活首作《尚氣》公布卡士　陳法拉+楊紫瓊落實加盟Marvel
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉最新預告片騷身手　楊紫瓊陳法拉造型曝光【有片】
11:20 2021/06/25
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉最新預告片騷身手　楊紫瓊陳法拉造型曝光【有片】

你可能感興趣

楊紫瓊腳傷縫針揭左腳拇趾變形　醫生：穿高踭鞋易加劇外翻
16:52 2019/02/19
楊紫瓊腳傷縫針揭左腳拇趾變形　醫生：穿高踭鞋易加劇外翻
梁朝偉荷里活首作《尚氣》公布卡士　陳法拉+楊紫瓊落實加盟Marvel
11:04 2020/12/11
梁朝偉荷里活首作《尚氣》公布卡士　陳法拉+楊紫瓊落實加盟Marvel
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉最新預告片騷身手　楊紫瓊陳法拉造型曝光【有片】
11:20 2021/06/25
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉最新預告片騷身手　楊紫瓊陳法拉造型曝光【有片】
楊紫瓊 疫情 新冠肺炎 娛樂行業 荷里活 娛樂機構 演員 動作片 喜劇片 電影

最高瀏覽

【KO便秘】男子便秘20天5公斤宿便　醫生徒手挖出糞便緩解【附通便食物】
18:41 2022/03/23
【KO便秘】男子便秘20天5公斤宿便　醫生徒手挖出糞便緩解【附通便食物】
【老婆出軌】健身教練車內捉姦痛毆情夫　妻偷食流浪漢辯稱︰上帝要我幫助弱勢
17:04 2022/03/23
【老婆出軌】健身教練車內捉姦痛毆情夫　妻偷食流浪漢辯稱︰上帝要我幫助弱勢
【明星豪宅】林盛斌太太拍片騷九龍塘新居內貌　阿Bob子女睡房各自擁有獨立溫習區【多圖】
12:37 2022/03/23
【明星豪宅】林盛斌太太拍片騷九龍塘新居內貌　阿Bob子女睡房各自擁有獨立溫習區【多圖】