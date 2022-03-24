【疫下互助】新世界設立捐贈平台　各界齊捐物資轉贈弱勢社群

第五波疫情持續，基層受制於資源匱乏，準備抗疫物資往往遇到不少困難。有見及此，新世界發展早前推出全港首個大型捐贈平 台「Share for Good 愛互送」，與主要合作伙伴仁濟醫院及逾 30 間非牟利機構攜手，邀請公眾透過平台捐款或捐贈物資，精準高效地送到受助人手上。「愛互送」平台推出短短數天，已獲得不少善長和企業支持，包括大型餐飲上市集團大家樂集團，捐出面額總值高達 50萬港元的餐飲現金券，以及本港獨角獸 Prenetics及基因組學研發機構華大基因捐出快速抗原檢測包，攜手協助基層抗疫。

大家樂所捐出合共5萬張面值10港元的餐飲現金券，部分已於昨日率先送往十間參與的非牟利機構，包括大埔浸信會社會服務處、救世軍、陳校長免費補習天地、路向四肢傷殘人士協會、 聖雅各福群會及離島婦聯等，以緩解基層的溫飽問題。其餘的餐飲現金券亦會於稍後陸續送出。此外，「愛互送」所募集的首批抗疫物資，如快速抗原檢測包、血氧計、口罩、防護面罩及超市現金券等，已開始送抵參與的非牟利機構，會由各機構盡快分發至 有需要人士的手上。 「愛互送」平台自啟用以來，反應十分熱烈，每天均接獲不少市民、團體及企業的熱心捐贈，如本港獨角獸、基因及診斷檢測公司 Prenetics 及基因組學研發機構華大基因亦各 捐出 1 萬個快速抗原檢測包，協助基層抗疫。這批檢測包將於下周初陸續送往基督教家庭服務中心、香港老年學會、救世軍、聖雅各福群會、香港傷健協會及香港路德會社會服務處等機構。

「Share for Good 愛互送」平台首階段率先與 34 間非牟利機構及社企合作，服務對象 涵蓋低收入家庭、劏房戶、獨居長者、癌病兒童、智障及傷健人士、露宿者及少數族裔 等。「愛互送」平台及其合作伙伴仁濟醫院均不會從捐款中收取任何行政費用，以確保資源均用於協助受助者。至於物流支出則會由集團及平台物流伙伴 Lalamove 共同承擔。 「Share for Good 愛互送」平台歡迎全港巿民、團體或私人機構登記成為捐助者。已登記的捐助者可先瀏覽物資清單或各非牟利機構的物資需要，再選擇直接捐贈物資，或捐款 後由平台代購。平台現階段會主要集中處理 13 項需求最為殷切的物資，如快速檢測包、 血氧計、數據卡、超巿現金券、快餐店現金券、防護面罩及退熱貼等，惟會因應疫情變 化持續檢視清單上的物資種類及非牟利機構名單，以緊貼受助人士的需要。

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責任編輯：袁澍