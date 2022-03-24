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【新冠口服藥】李立業指私家醫院已獲一定數量口服藥　私家醫生則會個別考慮

社會 17:01 2022/03/24

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醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（林宇翔攝）

本港疫情嚴峻，今（24日）增13,074宗確診。被問到會否讓私家醫生處方口服藥，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會時表示，局方已提供一定數量的口服藥予私家醫院，部分私家醫院已可跟隨當局的臨床指引處方口服藥；至於私家醫生則會個別考慮，但私家醫生採購及運送口服藥牽涉一定程序，局方將會於衛生署合作處理。

對於特首已向中央提出委派內地中醫專家來港，李立業指相關詳情仍未清楚，惟中西醫療團隊有合作經驗，如早前社區治療設施及北大嶼山醫院也有提供中醫治療，而亞博的年長患者本身均有其他疾病，如便秘及咳嗽等，中藥對這些疾病有幫助，會中醫緊密合作。

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記者：黃小冰

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